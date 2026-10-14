Tunceli'de bahçe görevlileri iş sağlığı ve güvenliği ile okul güvenliği eğitimi aldı - Son Dakika
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Tunceli'de bahçe görevlileri iş sağlığı ve güvenliği ile okul güvenliği eğitimi aldı

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Tunceli\'de bahçe görevlileri iş sağlığı ve güvenliği ile okul güvenliği eğitimi aldı
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Tunceli'de okul ve kurum bahçe görevlilerine iş sağlığı ve güvenliği ile okul güvenliği eğitimi verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitiminde iş sağlığı ve güvenliği birimi ilk yardım farkındalığı, emniyet personeli dedektör kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı.

Tunceli'de okul ve kurumlarda görev yapan bahçe görevlilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile okul güvenliği konularında eğitim programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitim programında okul ve kurumlarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması ve güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması hedefiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimi personeli tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım farkındalığı konularında eğitim verildi. Emniyet Müdürlüğü personeli ise, okul ve kurumların güvenliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile dedektörlerin doğru ve amacına uygun kullanımı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: İHA
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