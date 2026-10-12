Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine itfaiyeden uygulamalı yangın eğitimi verildi

Türkeli Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencilerine, itfaiyecilik ve yangın güvenliği dersi kapsamında uygulamalı eğitim verildi.

Türkeli Belediyesi itfaiye personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, itfaiye aracını ve araçta bulunan ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu. İtfaiyecilerin kullandığı koruyucu kıyafetler ve kişisel güvenlik ekipmanları tanıtılarak kullanım amaçları hakkında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında yangın söndürme teknikleri anlatılırken su püskürtme ve yangına müdahale uygulamaları da gerçekleştirildi. Teorik bilgilerin pratiğe dönüştürüldüğü eğitimle öğrencilerin yangın güvenliği ve acil durumlara müdahale konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.