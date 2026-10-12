Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine itfaiyeden uygulamalı yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine itfaiyeden uygulamalı yangın eğitimi verildi

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Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine itfaiyeden uygulamalı yangın eğitimi verildi
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Türkeli Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi öğrencilerine, itfaiyecilik ve yangın güvenliği dersi kapsamında uygulamalı eğitim verildi. Türkeli Belediyesi itfaiye personeli, öğrencilere yangın söndürme tekniklerini ve koruyucu ekipmanları tanıttı.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencilerine, itfaiyecilik ve yangın güvenliği dersi kapsamında uygulamalı eğitim verildi.

Türkeli Belediyesi itfaiye personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, itfaiye aracını ve araçta bulunan ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu. İtfaiyecilerin kullandığı koruyucu kıyafetler ve kişisel güvenlik ekipmanları tanıtılarak kullanım amaçları hakkında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında yangın söndürme teknikleri anlatılırken su püskürtme ve yangına müdahale uygulamaları da gerçekleştirildi. Teorik bilgilerin pratiğe dönüştürüldüğü eğitimle öğrencilerin yangın güvenliği ve acil durumlara müdahale konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
İtfaiyeGüncelEğitimSon Dakika

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