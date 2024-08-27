Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi - Son Dakika
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Eğitim

Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi

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Üniversitede birinci tercihi olan bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanan genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

27.08.2024 09:16
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasından sonra sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede viral oldu.

AĞLAMA KRİZİNE GİRİP AİLESİNİ SUÇLADI

Görüntülerde üniversitede birinci tercihi olan bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandığını öğrenen genç kız, bir süre duraksadıktan sonra ağlama krizine girerek ailesini suçlamaya başlıyor. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Ailesini kamera karşısında suçlayıp sevinçlerini boğazlarına dizmiş", "Ailenin sevinci kursakta kalmış", "Bu yeni nesil gerçekten garip" şeklinde yorumlar yapıldı.

Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi

Bilgisayar, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Veysi Karaman: sevgilisi 2 . tercihte okuyor galiba :)) 29 8 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Kız haklı. Anne Baba da olsa zorla istediği yere yazdıramazsınız. Kız şimdi zorla Ailesinin istediği bölümü okuyacak. Üzüldüm onu ağlarken görünce. Yazık. Hayata küstürmeyin gençleri. 27 9 Yanıtla
  • Ersay: Maalesef kız haklı, puanı tutuyor diye en yüksek bölüm olsun diye yazılmaz, Çocuklar hayalindeki meslekte başarılı olurlar, bir ömür boyu dişçi ilk özlemi olacak.bizdede Boğaziçi matematik Galatasaray bilgisayar odtü bilmem ne tutuyordu, ama yapabileceğimiz sevdiğimiz seçildi, çocuklara tercih yaparken en çok istediğini üst sıralara yazmasına izin verin gelmez diyen gelirse sonuç hüsran olabilir, 10 3 Yanıtla
  • Murat: konuşma.!!! anne babaya saygılı ol 2 8 Yanıtla
  • Alper Eren: Bizler, bir beden büyük elbise alınıp, 2 veya 3 sene giydirilen çocuklardık. Mesleğimizi çok isteyerek ve severek te secemedik. Bize dayatılan hayatı yaşamaya çalışıp mutlu olmayı amaca edindik. Büyüdük aynı şeyi çocuklarımıza yapmadık, hayat istedikleri gibi olsun dedik ama gene de hayatı garanti olsun diye müdahaleden vazgeçmedik. Yani bizim bir beden büyük alışkanlık yeni nesile uymadı galiba 7 3 Yanıtla
  • Apo Opa: belki guzel sanatlar okuyacakti 6 1 Yanıtla
  • Hasan Tinmaz: Mercedes olmasın külüstür şahin yeter bana demiş 1 1 Yanıtla
  • Emir Arslan: İmkanlar çoğaldıkça vefasızlık çoğalıyor aslında 2 0 Yanıtla
  • Yaşar hikmet: bence ailecek iletişim fakültesi okusunlar. 0 1 Yanıtla
  • Kürşat Şimşek: hhaahaha komedi istemiyorsan niye yaziyosun 0 0 Yanıtla
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