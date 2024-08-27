Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi

Alper Eren:

Bizler, bir beden büyük elbise alınıp, 2 veya 3 sene giydirilen çocuklardık. Mesleğimizi çok isteyerek ve severek te secemedik. Bize dayatılan hayatı yaşamaya çalışıp mutlu olmayı amaca edindik. Büyüdük aynı şeyi çocuklarımıza yapmadık, hayat istedikleri gibi olsun dedik ama gene de hayatı garanti olsun diye müdahaleden vazgeçmedik. Yani bizim bir beden büyük alışkanlık yeni nesile uymadı galiba