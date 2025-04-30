Uzmanından önemli uyarılar! Düzenli uyku çocuklarda gelişimin anahtarı

Uyku Danışmanı Esra Teymur Şimşek, çocuklarda düzenli uykunun bilişsel gelişimden akademik başarıya, davranışsal uyumdan sağlıklı kiloya kadar pek çok alanda hayati bir rol oynadığını vurguladı. Şimşek, yaptığı açıklamada, uyku eğitiminin önemine dikkat çekerek, bilimsel araştırmalarla desteklenen 5 kritik noktayı ebeveynlerle paylaştı.

"DÜZENLİ UYKU AKADEMİK BAŞARIYI GETİRİYOR"

Şimşek'in aktardığı ilk araştırma İngiltere'de uzun yıllar süren bir çalışmaya dayanıyor. 3, 5 ve 7 yaşlarındaki çocukların incelendiği bu çalışmada, düzenli uyku ve uyanma saatine sahip olan çocukların okuma, matematik ve mekansal kavrama testlerinde daha başarılı olduğu görüldü. Şimşek, "Çocuğunuzun iyi bir akademik başarı elde etmesini istiyorsanız lütfen erken uyutun, erken uyandırın ve bu rutine sadık kalın" uyarısında bulundu.

UYKUSUZLUK DAVRANIŞ SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Şimşek, Amerikan Uyku Tıbbı Derneği'nin 0-6 yaş arasındaki çocuklarla yaptığı çalışmanın ise uyku kalitesi ve davranışsal sorunlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğunu söyledi. Şimşek çocuğun kreşe veya ilkokula başladığında yaşayabildiği davranışsal sorunların altında yine uykusuzluğun yatabildiğini ifade etti. Araştırmada, düzenli bir yatma rutininin uyku kalitesini artırdığı, gece uyanmalarını azalttığı ve toplam uyku süresini uzattığı belirlendi. Şimşek, destekli uyuyan bebeklerin her uyandığında aynı desteği arayarak kesintisiz uyuyamadığını belirtirken, düzenli uyku rutininin çocukların ertesi gün daha uslu, dikkatli ve sosyal olarak daha uyumlu olmalarına katkı sağladığını ifade etti.

ÇOCUKLARIN BEYİN GELİŞİMİ İÇİN KALİTELİ UYKU ŞART

Uyku kalitesinin çocuklarda beyin gelişimi üzerindeki etkisine dikkat çeken Şimşek, Colorado State Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmayı aktardı. 5-9 yaş arasındaki çocuklarda düzenli günlük rutinleri ve uyku öncesi aktiviteleri olanların daha uzun uyuduğu ve bu durumun dil, duygusal algı ve duygusal işleme ile ilgili beyin bölgelerinde gelişmişlik gösterdiği tespit edildi. Şimşek, gebelikten itibaren beyin gelişimine özen gösterildiği gibi, uykunun da en az beslenme kadar önemli olduğunu vurguladı.

"DÜZENLİ UYKU OBEZİTE RİSKİNİ AZALTABİLİR"

Uyku ve kilo arasındaki ilişkiye de değinen Şimşek, Penn State Üniversitesi'nin 5-9 yaş arasındaki çocuklarla yaptığı bir çalışmaya atıfta bulundu. Şimşek çalışmanın düzenli ve yaşa uygun uyuma saatlerinin ergenlik döneminde daha sağlıklı bir vücut indeksi ile ilişkili olduğunu gösterdiğini aktardı. Şimşek, "Düzenli uyku alışkanlıkları ergenlikte obezite riskini azaltabilir" dedi.

"UYKU EKSİKLİĞİ DİKKAT DAĞINIKLIĞIYLA İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİR"

Şimşek'in aktardığı son nokta ise uyku ile genel sağlık ve duygusal durum arasındaki güçlü bağ oldu. Uyku eksikliğinin dikkat dağınıklığı, davranış sorunları ve duygusal dengesizliklerle ilişkilendirildiğini belirten Şimşek, "Çocukların uyku süresi, kalitesi ve düzenliliği ile bilişsel, duygusal ve fiziksel sağlıkları arasında güçlü ilişkiler bulunmaktadır. Uyku eksikliği, dikkat dağınıklığı, davranış sorunları, obezite ve duygusal dengesizliklerle ilişkilendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Düzenli uyku alışkanlıklarının çocukların bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimi için kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Şimşek, "Ebeveynlerin çocuklarına sabit bir uyuma ve uyanma saati belirlemeleri, uyku öncesi sakinleştirici aktiviteler , mesela banyo, kitap okuma gibi uygulamaları ve elektronik cihaz kullanımı sınırlamaları önerilmektedir" diye konuştu.