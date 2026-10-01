Vali Kartal başkanlığında Uşak\'ta çocukların eğitim güvenliği toplantısı yapıldı

Uşak'ta çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla İl Yürütme Kurulu Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Serdar Kartal'ın başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü İl Yürütme Kurulu Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Taner Çifçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğinin sağlanması, okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Protokol kapsamında İl Yürütme Kurulunun görev ve sorumlulukları, kurumların yürüteceği çalışmalar ve uygulama esasları ele alındı. Çocukların huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla ilgili kurumların iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürüteceği çalışmaların önemi vurgulandı.