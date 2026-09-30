Van YYÜ PDR Merkezinin binası törenle açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Araştırma ve Uygulama Merkezinin binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, modern üniversite anlayışının kampüsleri sadece akademik bilginin aktarıldığı mekanlar olarak görmediğini; aynı zamanda bireyin psiko-sosyal bütünlüğünün korunduğu ve çok yönlü gelişiminin desteklendiği yaşam alanları olarak tanımladığını ifade etti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin "Öğrenci Odaklı Kampüs" vizyonunun en somut adımlarından biri olan merkezin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Şevli, gençlerin ruh sağlığı ve psikolojik dayanıklılığının akademik başarı kadar büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.

2014 yılından bu yana hizmet veren merkezin yalnızca öğrencilere değil, üniversite personeline ve Van halkına da psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteği sunduğunu hatırlatan Rektör Şevli, ihtiyaç duyulan hizmetleri evrensel etik ilkeler çerçevesinde ve en yüksek standartlarda sunmayı amaçladıklarını vurguladı. Merkezin koruyucu, önleyici ve gelişimsel çalışmalara da büyük önem verdiğini belirten Şevli, farklı kurumlarda ve üniversite bünyesinde stresle baş etme, öz şefkat, ertelemeyle baş etme gibi konularda verilen eğitim ve seminerlerin önemine değindi.

Üniversite-toplum iş birliği vizyonu çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) gibi kurumlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Rektör Şevli, bu iş birliklerinin bilimsel bilgi ve mesleki birikimin toplumla buluşması açısından taşıdığı değere işaret etti. Yeni binanın fiziki donanımı hakkında da detaylı bilgi veren Şevli, "Yaklaşık bin yüz metrekarelik geniş ve ferah bir alanda inşa ettiğimiz bu kompleksimiz; yüz on kişilik konferans salonu, amfi sınıfları, bireysel görüşme ve oyun terapi odalarıyla hem eğitim hem de danışmanlık faaliyetleri için mükemmel bir zemin sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Binanın temeli ve kaba inşaatının Van Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında tamamlanması ve tefrişatının ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Şevli; sürece katkı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e, Van milletvekillerimize, Van Valisi Ozan Balcı'ya ve üniversitenin ilgili birimlerine teşekkürlerini sundu.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gamze Mukba ise konuşmasında psikolojik danışma süreçlerinin bireylerin yaşamlarındaki yerine değindi. Psikolojik danışmanlık hizmetinin yalnızca büyük bir travma veya kriz durumunda değil, bireyin kendini tanıması ve potansiyelini keşfetmesi amacıyla da alındığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Mukba, "Kişinin zaten kendisinde var olan potansiyeli, güç kaynaklarını ve baş etme kapasitesini keşfetmesine eşlik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni merkez binasını yalnızca fiziksel bir mekan olarak görmediklerini, öğrencilerin kendilerini tanıyıp güçlerini keşfedebilecekleri bir alan olmasını dilediklerini belirten Mukba, destek veren üniversite yönetimine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirilerek merkez binası gezildi. Törene; Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve eşi Duygu Şevli, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Aydın Görmez ve Prof. Dr. Cemil Göya'nın yanı sıra kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.