Sinop'un Boyabat ilçesinde faaliyetlerine başlayan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Boyabat İlçe Başkanlığı, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüteceği çalışmalar için Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret ederek belediyeden destek istedi.

Yeşilay Boyabat İlçe Başkanı Faruk Erdem ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Faruk Erdem, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütmeyi planladıkları faaliyetler ve hayata geçirilecek projeler hakkında Belediye Başkanı Kara'ya bilgi verdi.

Görüşmede, özellikle gençlerin ve toplumun her kesiminin bağımlılıklardan korunması adına kurumlar ve yerel yönetimler arası iş birliğinin önemi vurgulandı. İlçe genelinde düzenlenecek farkındalık çalışmaları ve sosyal projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kara, Başkan Faruk Erdem ve yeni yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, belediye olarak bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.