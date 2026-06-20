YKS'de Heyecan Doruğa Ulaşmışken - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YKS'de Heyecan Doruğa Ulaşmışken

20.06.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YKS'nın ilk oturumu TYT başladı, aileler dışarıda heyecanla bekliyor, adaylar ter döküyor.

Ankara'da adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) soruları çözmek için ter dökerken, dışarıda ailelerin heyecanlı bekleyişi sürüyor.

YKS'nın ilk oturumu olan TYT, saat 10.15'te başladı. Adaylara sınavda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilerek, 165 dakika süre verildi. Adaylar sınav salonlarında soruları çözmek için ter dökerken, dışarıda ailelerin heyecanlı bekleyişi sürüyor.

"Kızım gece üçe, dörde kadar uyuyamadı"

En az kızı kadar kendisinin de heyecanlandığını belirten Özgür Metin, "Kızım şu anda sınavda. 1 senedir gayet güzel, planlı ve programlı çalıştı. Dişçi olmak istiyor. Çok emek harcadı ama son gece heyecan oldu. Kızım gece üçe dörde kadar uyuyamadı. Sabah kalktığında ilk söylediği şey 'bu kadar bilgiyi 3 buçuk saate mi sığdıracağım?' oldu. Kızım Ankara'da dişçilik okumak istiyor. Mümkün olduğunca onu heyecanlandırmamaya çalışıyoruz. Çocuklar güzel hazırlansalar da sınavdan önceki gece farklı oluyor. Mümkün olduğunca telefondan uzak tuttuk" diye konuştu.

"Her şeyden önce kızımın sağlığı benim için daha önemli"

Sınava son anda yetiştiklerini ve kızının bu sınav için çok emek verdiğini dile getiren Hülya Karakaya ise, "Her şeyden önce kızımın sağlığı benim için daha önemli. Kızım tabii ki hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Bu süreçte en çok psikolojik olarak destek vermek gerekiyor. Biz koşa koşa geldik, son dakikada yetiştik. Nasipte varsa evladımızı iyi yerlerde görürüz. Bütün çocuklara başarılar diliyorum. Anne babalar da çocuklar kadar emek veriyor" şeklinde konuştu.

Muharrem Karakaya ise, "Kızım için çalışıyoruz, başarılar diliyoruz. Ondan çok heyecanlıyız" dedi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'un paylaştığı verilere göre, TYT'ye 2 milyon 425 binin üzerinde aday başvurdu. YKS'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15'te, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün saat 15.45'te yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Eğitim, Yaşam, TYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS'de Heyecan Doruğa Ulaşmışken - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:14:20. #7.12#
SON DAKİKA: YKS'de Heyecan Doruğa Ulaşmışken - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.