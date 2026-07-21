YKS Kontenjan Kılavuzu Yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kontenjan Kılavuzu'nun erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Kontenjan Kılavuzu'nun da ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlandığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-28 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." - ANKARA