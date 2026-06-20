YKS Maratonu Başladı

Üniversite hayali kuran binlerce genç için kritik gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'de de adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu.

Düzce genelinde 28 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava toplam 9 bin 983 adayın katılması beklenirken, öğrenciler kadar aileleri de heyecan yaşadı. Sınav salonlarına girişlerin sona ermesine dakikalar kala okul önlerinde yoğunluk oluştu.

YKS'nin değişmeyen görüntüleri bu yıl da yaşandı. Bazı adaylar sınav saatine yetişebilmek için koşarken, kimileri son dakikalarda sınav merkezlerine ulaştı. Görevlilerin uyarılarıyla birlikte saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından geç kalan adaylar sınava alınmadı. Okul kapılarında yaşanan kısa süreli telaş ise dikkat çekti.

Aileler dışarıda dua etti

Sınav salonlarına giren öğrenciler sorularla mücadele ederken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekleyişlerini sürdürdü. Bazı aileler gölgelik alanlarda çocuklarının sınavdan çıkmasını beklerken, bazıları ise başarı dilekleriyle dua etti.

YKS maratonu yarın gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla devam edecek. - DÜZCE