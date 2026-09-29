YÖK Başkanı Özvar, Gazze'de üniversitelerin yeniden inşasının yetmeyeceğini söyledi - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Gazze'de üniversitelerin yeniden inşasının yetmeyeceğini söyledi

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YÖK Başkanı Özvar, Gazze\'de üniversitelerin yeniden inşasının yetmeyeceğini söyledi
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YÖK Başkanı Erol Özvar, Gazze İslam Üniversitesinin 2026-2027 akademik yıl açılış dersini çevrim içi olarak verdi. Özvar, Gazze'deki üniversitelerin yalnızca yeniden inşasının yetmeyeceğini, sınıf ve kütüphanelerin yapılıp öğrencilerin eğitime dönmesi gerektiğini söyledi.

Gazze İslam Üniversitesinin 2026-2027 akademik yıl açılışı, düzenlenen programa çevrim içi bağlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın verdiği ilk dersle gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Gazze İslam Üniversitesinin akademik açılış dersini verdi. Programa çevrim içi olarak bağlanan Özvar, burada yaptığı açıklamalarda, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırıları hala devam ederken Gazze İslam Üniversitesi öğrencilerinin ayakta durmaya çalışmasını takdire şayan olarak yorumladı. Gazze'deki üniversitelerin yalnızca yeniden inşa edilmesinin yeterli olmayacağını vurgulayan Özvar, sınıflar, kütüphaneler ve laboratuvarların yeniden inşa edilmesi gerektiğini ve öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmelerinin de sağlanması gerektiğini ifade etti.

"İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırıları Gazze'ye muazzam bir yıkım getirdi"

İsrail'in Gazze'de yaşattığı yıkıma dikkat çeken Özvar, "İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırıları Gazze'ye muazzam bir yıkım getirdi. Evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler hasar gördü ya da yıkıldı. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Birçok öğrenci dersliklerini, kütüphanelerini ve laboratuvarlarını kaybetti. Birçok akademisyen artık ders vermek ve araştırma yapmak için ihtiyaç duydukları mekanlara ya da kaynaklara sahip değil. Bir üniversite yıkıldığında, kayıp binaların çok ötesine geçer. Eğitim kesintiye uğrar. Araştırmalar durma noktasına gelir. Gençler hayallerinin peşinden gitmekte zorlanır ve toplum, geleceğini inşa etmek için ihtiyaç duyduğu araçların bir kısmını yitirir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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