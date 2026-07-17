Yönetici Yetiştirme Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yönetici Yetiştirme Programı Başladı

Yönetici Yetiştirme Programı Başladı
17.07.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim liderliği vurgulandı, önemli eğitimler verilecek. Program 16-24 Temmuz'da devam edecek.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başladı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yönetici adaylarıyla bir araya gelerek eğitimde liderliğin önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı", 16-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında yoğun bir katılımla start aldı. Geleceğin eğitim yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan program kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yönetici adaylarıyla bir araya geldi.

Programın açılışında yönetici adaylarına hitap eden Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, eğitim yöneticiliğinin sadece evrak işleri ve idari rutinlerden ibaret olmadığını belirtti. Çay, konuşmasında şu ifadelerine yer verdi: "Eğitim yöneticiliği, yalnızca idari bir görev değil; okulun vizyonunu şekillendiren ve eğitimin niteliğine doğrudan yön veren çok önemli bir liderlik sorumluluğudur"

Eğitim kurumlarının gelişiminde yöneticilerin benimseyeceği yönetim anlayışının kritik bir rol oynadığını ifade eden Emre Çay, başarıya giden yolun temel taşlarını sıraladı. Yönetici adaylarına başarı dileklerini ileten Çay; bilgi, liyakat, adalet ve erdem temelli bir yönetim anlayışının, eğitim kurumlarının vizyoner bir şekilde ilerlemesindeki en önemli unsurlar olduğuna dikkat çekti.

16-24 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan program boyunca yönetici adayları, modern yönetim teknikleri ve eğitim vizyonuna dair geniş bir müfredatla desteklenecek. Program kapsamında adaylara; Öğretim liderliği, Stratejik yönetim, Kurum kültürü oluşturma, Veriye dayalı karar alma süreçleri, Eğitim yönetimine ilişkin güncel mevzuat ve uygulamalar başta olmak üzere birçok alanda kapsamlı ve nitelikli eğitimler verilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yönetici Yetiştirme Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar
Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin’de meydanlara yerleştirildi Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Beşiktaş’ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
14:19
Zarar öyle böyle değil Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 14:44:08. #7.12#
SON DAKİKA: Yönetici Yetiştirme Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.