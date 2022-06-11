129 TL'lik yağa yoğun ilgi

Kooperatif marketlerinde 129 TL'den satılan 5 litrelik ayçiçeği yağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
5 litrelik ayçiçeği yağının 129 TL'den satıldığını duyan vatandaşlar, kooperatif marketlerine koştu. Yoğun talep nedeniyle 5 litrelik yağlar kısa sürede tükendi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Ekonomi, Son Dakika
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