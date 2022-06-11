129 TL'lik yağa yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

129 TL'lik yağa yoğun ilgi

11.06.2022 14:20
129 TL'lik yağa yoğun ilgi

Kooperatif marketlerinde 129 TL'den satılan 5 litrelik ayçiçeği yağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kooperatif marketlerinde 129 TL'den satılan 5 litrelik ayçiçeği yağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

5 litrelik ayçiçeği yağının 129 TL'den satıldığını duyan vatandaşlar, kooperatif marketlerine koştu. Yoğun talep nedeniyle 5 litrelik yağlar kısa sürede tükendi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Bergama'daki uçurtma şenliğine çocuklardan yoğun ilgi Bergama'daki uçurtma şenliğine çocuklardan yoğun ilgi İzmir'de konut, ticaret, turizm alanı arsalarına yoğun ilgi İzmir'de konut, ticaret, turizm alanı arsalarına yoğun ilgi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 129 TL'lik yağa yoğun ilgi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 14:26:36. #1.11#
SON DAKİKA: 129 TL'lik yağa yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement