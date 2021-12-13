13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

Bugün 13 Aralık Pazartesi tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,7820 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:55 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,8346TL ve satış fiyatı ise 13,8596TL oldu.

13 ARALIK DOLAR KAÇ LİRA?

Dolar, 13 Aralık Pazartesi günü 13,7820 TL bandında hareket ediyor.

ALIŞ: 13,8346

SATIŞ: 13,8596

13 ARALIK EURO KAÇ LİRA?

Euro ise 15,5692 TL bandında seyrediyor.

ALIŞ: 15,6094

SATIŞ: 15,6375

13 ARALIK STERLİN KAÇ LİRA?

İngiliz sterlini ise 18,2253 TL civarında hareket ediyor.

ALIŞ: 18,2253

SATIŞ: 18,2603