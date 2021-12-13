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13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? - Son Dakika

13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

13.12.2021 08:03
13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. Yeni güne düşüşle başlayan dolar 13 Aralık Pazartesi günü 13,8508 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün 13 Aralık Pazartesi tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,7820 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:55 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,8346TL ve satış fiyatı ise 13,8596TL oldu.

13 ARALIK DOLAR KAÇ LİRA?

Dolar, 13 Aralık Pazartesi günü 13,7820 TL bandında hareket ediyor.

ALIŞ: 13,8346

SATIŞ: 13,8596

13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

13 ARALIK EURO KAÇ LİRA?

Euro ise 15,5692 TL bandında seyrediyor.

ALIŞ: 15,6094

SATIŞ: 15,6375

13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

13 ARALIK STERLİN KAÇ LİRA?

İngiliz sterlini ise 18,2253 TL civarında hareket ediyor.

ALIŞ: 18,2253

SATIŞ: 18,2603

13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

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Son Dakika Ekonomi 13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? - Son Dakika
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