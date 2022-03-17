18 milyon dolarlık yatırım yapılan yüksek fırın programlanan tarihten önce faaliyete alındı - Son Dakika
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18 milyon dolarlık yatırım yapılan yüksek fırın programlanan tarihten önce faaliyete alındı

17.03.2022 10:40
18 milyon dolarlık yatırım yapılan yüksek fırın programlanan tarihten önce faaliyete alındı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2021 yılının sonlarında modernizasyon çalışmalarının başlatıldığı 1 numaralı yüksek fırının yenileneme çalışmalarının tamamlandığını ve programlanan tarihten önce faaliyete geçirildiğini bildirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2021 yılının sonlarında modernizasyon çalışmalarının başlatıldığı 1 numaralı yüksek fırının yenileneme çalışmalarının tamamlandığını ve programlanan tarihten önce faaliyete geçirildiğini bildirdi.

Fabrikadan yapılan açıklama, 85 yıllık köklü geçmişi ile güçlü yarınlara hazırlanan şirketin, üretim kapasitesini arttırmak için yatırımlarını ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

"18 milyon dolar yatırım bedeli ile tamamlanan çalışmalar üretimimize doğrudan yansıyacak"

1 numaralı yüksek fırının, çalışanların özverili ve disiplinli uğraşları sayesinde tüm yenileme çalışmalarının başarı ile tamamlanarak, programlanan tarihten önce devreye alındığının ifade edildiği açıklamada, "2020 yılı son çeyrek itibari ile mali açıdan gözle görülür bir şekilde yükseliş ivmesi yakalayan şirketimiz, çelik sektöründe artan talepleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan üretim kapasitesi ihtiyacını karşılamak adına, yatırımlarını sürdürmektedir. Türkiye'nin ilk yüksek fırını konumundaki 1 numaralı yüksek fırınımızda, daha önceden yapılan çalışmalarla yıllık 450 bin ton kapasiteye ulaşmışken, son reline ile yüzde 25'lik bir kapasite artışı beklenmektedir. Yaklaşık olarak 18 milyon dolar yatırım bedeli ile tamamlanan yenileme çalışmaları, üretimimize doğrudan yansıyacak niteliktedir" denildi.

117 gün süren yenileme çalışmasında, fırın içerisindeki tüm refrakterin değiştirildiği ve fırın etrafındaki fiziksel iyileştirilmelerin yanı sıra, otomasyon sisteminde de köklü modernizasyonların yapıldığının aktarıldığı açıklamada, Bu çalışma sayesinde, üretim kapasitemiz arttırılırken, bir yandan da gelişen teknolojilere hızlı adaptasyon amaçlanmmıştır. Yıllık 3,5 milyon ton çelik üretimi hedefi ile çalışmalarını gece gündüz sürdüren şirketimiz, yatırımlarına ve mevcut üretim şartlarını iyileştirmeye devam edecektir. Güçlü yönetim ve disiplinli mali çalışmalar ile piyasa beklentilerinin üzerinde karlılığa ulaşan fabrikamız, üretim, maliyet, yatırım ve satış gibi alanlarda sürdürülebilir verimlilik politikası ile her geçen yıl karlılığını arttırarak piyasalara güven vermeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

18 milyon dolarlık yatırım yapılan yüksek fırın programlanan tarihten önce faaliyete alındı
18 milyon dolarlık yatırım yapılan yüksek fırın programlanan tarihten önce faaliyete alındı

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Karabük, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 18 milyon dolarlık yatırım yapılan yüksek fırın programlanan tarihten önce faaliyete alındı - Son Dakika


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