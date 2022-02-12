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2 bin 410 dekar tarım arazisinin suya kavuşması için önemli adım - Son Dakika

2 bin 410 dekar tarım arazisinin suya kavuşması için önemli adım

12.02.2022 12:31
2 bin 410 dekar tarım arazisinin suya kavuşması için önemli adım

Malatya'nın Kuluncak İlçesi'nde 2 bin 410 dekar tarım arazisinin suya kavuşması için önemli bir adım atıldı.

Malatya'nın Kuluncak İlçesi'nde 2 bin 410 dekar tarım arazisinin suya kavuşması için önemli bir adım atıldı. Malatya Kuluncak Kızılhisar Göleti ve Sulaması Proje Yapımı işine ait sözleşme imzalandı.

Kuluncak ilçesi Kızılhisar Göleti, Malatya'nın Kuluncak İlçesinin yaklaşık 12 kilometre güneydoğusunda, Kızılhisar Mahallesi'nin yaklaşık 2,4 kilometre Doğusunda Fındıklı Deresi üzerinde yer alacak. Nihai durumu yapılacak proje yapımı ile netleşecek olan gölet ile ilk inceleme verilerine göre 2 bin 410 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama sistemi ile sulanması sağlanacak.

Sözleşmesi imzalanan Kuluncak Kızılhisar Göleti ve Sulaması Projesi tamamlanınca, susuz alanlar suya kavuşup tarım yapılınca ekonomiye büyük katkı sağlanacak. - MALATYA

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Kızılhisar, Kuluncak, Malatya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2 bin 410 dekar tarım arazisinin suya kavuşması için önemli adım - Son Dakika Ekonomi


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