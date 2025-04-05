"20 bin TL altı sadece ATM\'lerden çekilecek" iddiasına yalanlama

Bankaların 20 bin liranın altındaki nakit çekim işlemlerinde yeni bir uygulamaya geçtiği iddia edilmişti. 20 bin liranın altındaki para çekimlerinin sadece ATM'lerden yapılabileceği öne sürülmüştü. Büyük ses getiren iddiayla ilgili Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama geldi.

İDDİALAR KESİN BİR DİLLE YALANLANDI

Söz konusu haberleri yalanlayan Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada "Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

EMEKLİLER DERİN BİR NEFES ALDI

Bahsi geçen iddianın Türkiye Bankalar Birliği tarafından yalanlanması sonrası Türkiye'de en düşük emekli maaşını 14 bin 469 TL olarak alan milyonlarca vatandaşımız derin bir nefes aldı.