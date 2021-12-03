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200 yıllık konakta bir araya geldiler, evlilik çağındaki kızlar için çeyiz hazırlıyor - Son Dakika

200 yıllık konakta bir araya geldiler, evlilik çağındaki kızlar için çeyiz hazırlıyor

03.12.2021 10:38
200 yıllık konakta bir araya geldiler, evlilik çağındaki kızlar için çeyiz hazırlıyor

Kastamonu'da ev kadınları, hayata geçirdikleri proje ile evlenme çağına gelen yetim ve öksüz genç kızların çeyizlerini hazırlıyor.

Kastamonu'da ev kadınları, hayata geçirdikleri proje ile evlenme çağına gelen yetim ve öksüz genç kızların çeyizlerini hazırlıyor. Hazırladıkları projeyi Ticaret Bakanlığı'na sunan kadınlar, Ticaret hibe desteği almaya hak kazandı.

200 yıllık tarihi Atabeygazi Konağı'nda bir araya gelen ev hanımı 7 kadın, öksüz ve kimsesiz genç kızlar için harekete geçti. 'Sevgi Evleri'nde kalan ve maddi durumları yeterli olmayan genç kızların en temel ihtiyaçları arasında yer alan çeyiz eşyalarını yapmaya karar veren kadınlar, Ticaret Bakanlığı'na proje başvurusunda bulundu. 'Kız Kardeşimin Çeyizi' adı altına hazırlanan proje, Ticaret Bakanlığı bünyesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından da desteklenmeye değer bir proje olarak görüldü. KUZKA'dan alınan destek ile çeyiz yapımında kullanılmak üzere makine ve ekipman alındı. Ticaret Bakanlığının ve KUZKA'nın sağladığı destekle alınan makine ve ekipmanlarla, genç kızlar için çeyizlik eşyalar hazırlanıyor. Hazırlanan çeyizlik eşyalar, evlilik çağına gelmiş başta Sevgi Evlerinde kalan genç kızlar olmak üzere ihtiyaç sahibi evlilik çağındaki genç kızlara ulaştırılıyor.

"Genç kızlarımızın sandık çeyizlerini hazırlayıp kendilerine teslim ediyoruz"

Kastamonu Sanat İşleyen Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut, proje hakkında bilgiler aktararak, "İhtiyaç sahibi herkesi gözetmeye çalıştığımız için fark ettik ki evlenecek olan genç kızlarımızın çeyiz ihtiyacı oluyor. Daha önce de yardımcı olduklarımız olmuştu. Bu kapsamda harekete geçtik ve Kız Kardeşimin Çeyizi adlı bir proje yaptık. 6 ay öncesine kadar Ticaret Bakanlığının kooperatiflere verdiği bir hibe desteği vardı. Bununla ilgili bir proje yaptık. Projemizin ismi Kız Kardeşimin Çeyizi. Bizler el sanatları öğretmeniyiz çoğunluğumuz usta öğreticilerden oluşuyoruz. Düşündük ki ihtiyaç sahibi genç kızlarımızın çeyizine aldığımız dikiş makinesi ile destek verelim. AR-GE araştırması yaptık, önce Taşköprü'de bir kızımıza, sonra Tosya'da bir kızımıza hazırladığımız çeyizlerini teslim ettik. Yine il merkezinde iki tane genç kızımızın sandık çeyizini hazırladık. Bu konuda halkımız bizlere çok büyük destek oldu. Yemek takımıydı, çatal kaşık başta olmak üzere çeşitli ev aletleri olmak üzere kızlarımıza destek vermek isteyen hanımlarımız bizlere ulaştırdı. Bizlerde bu çeyizleri genç kızlarımıza teslim ettik. Bu projeyi yapmamızdaki amaç hepimizin annelerimizin sandıklarında farklı farklı danteller, kanaviçeler mevcuttur. Bunları kimisi kullanmış kimisi de kullanmamıştır. Bizler bu dantelleri ortaya çıkartıp yeni inovasyonlar ekleyerek kullanılmayan el işlerini yenilikler katarak kızlarımızın çeyizlerine eklemek oldu. Bundan da çok mutluyuz" dedi. - KASTAMONU

200 yıllık konakta bir araya geldiler, evlilik çağındaki kızlar için çeyiz hazırlıyor
200 yıllık konakta bir araya geldiler, evlilik çağındaki kızlar için çeyiz hazırlıyor
200 yıllık konakta bir araya geldiler, evlilik çağındaki kızlar için çeyiz hazırlıyor
200 yıllık konakta bir araya geldiler, evlilik çağındaki kızlar için çeyiz hazırlıyor
200 yıllık konakta bir araya geldiler, evlilik çağındaki kızlar için çeyiz hazırlıyor
200 yıllık konakta bir araya geldiler, evlilik çağındaki kızlar için çeyiz hazırlıyor
200 yıllık konakta bir araya geldiler, evlilik çağındaki kızlar için çeyiz hazırlıyor

Sevgi Evleri, Kastamonu, Ticaret, Evlilik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 200 yıllık konakta bir araya geldiler, evlilik çağındaki kızlar için çeyiz hazırlıyor - Son Dakika Ekonomi


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