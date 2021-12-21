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2021 hedefini yukarı yönlü güncelleyen Egeli ihracatçı bu seneyi mutlu kapatıyor - Son Dakika

2021 hedefini yukarı yönlü güncelleyen Egeli ihracatçı bu seneyi mutlu kapatıyor

21.12.2021 11:01
2021 hedefini yukarı yönlü güncelleyen Egeli ihracatçı bu seneyi mutlu kapatıyor

Egeli ihracatçılar bu yılı 16 milyar doların üzerinde dış satım tutarıyla tamamlayacak.

Egeli ihracatçılar bu yılı 16 milyar doların üzerinde dış satım tutarıyla tamamlayacak.

2020 yılını 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracatla geride bırakan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi firmalar, bu yılın başında belirledikleri 15 milyar dolar hedefini aştı. Egeli ihracatçılar, 1 Ocak-19 Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,66 artışla 15 milyar 707 milyon 698 bin dolarlık ihracat yaptı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor geçen 2020 yılında ihracatta çok büyük bir gerileme yaşamadıklarını, yine de rakamlarını ve pozisyonlarını 2019 senesine göre ayarladıklarını söyledi.

2021 yılına "ihracatımızı 15 milyar dolara çıkarırız" hedefiyle başladıklarını belirten Eskinazi, "6 ay gibi bir zamanda bu rakamı yıllık olarak geçtik. Bir kademe daha artırdık. Gördük ki daha da gidiyor. Türkiye'nin hem pazara yakınlığı hem altyapısının kuvvetli olması sebebiyle 2021 senesini Türk ihracatçısı çok başarılı geçirdi." diye konuştu.

En büyük pazarlarının Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olduğunu ifade eden Eskinazi, AB'nin ihtiyacı olan malları pazara en yakın üretici olarak temin ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin ihracatındaki artışın en büyük nedenlerinden birinin Avrupa'ya yakınlık olduğunu vurgulayan Eskinazi, dünyada lojistik sorununun sürdüğü dönemde bu yakınlığın avantaj sağladığını ifade etti.

Ege'nin sanayi ve tarımda güçlü bir bölge olduğunu dile getiren Eskinazi, "Her türlü sanayimiz, tarımımız var. Hem tarım hem de sanayi ihracatımız arttı. Bu sene demir çelikçilerin yılıydı. Demir çelik ihracatı bölgemizde 1 numaraya yerleşti. Kimya sektörü ikinci sırada." dedi.

"İhracatçıların krediye rahat ulaşabiliyor olması lazım"

Jak Eskinazi, Türkiye'nin 2022 yılı ihracat hedefinin 230 milyar dolar olduğunu, bunun yakalanabileceğini söyledi.

Gelecek yıl için "Sıkıntılı bir yılla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulunan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Çünkü pandemi sermayelerimizin büyük kısmını eritti. Kur dalgalanmaları da tuzu biberi oldu. İhracatçıların bu işleri yapabilmesi için krediye rahat ulaşabilir olması lazım. Eximbank kredileri veremiyor, bankalar kredi veremiyor, verdikleri kredilerin faizleri çok yüksek. Onun için ihracatçı yol dönemecinde. Yurt dışındaki alıcılarımız bunun farkında, 'bu adam bu siparişi yapamaz, yapamadığı müddetçe ben bu malı alamam' diye düşünüyor. Bunları onlara söyletmememiz lazım. Üretebilmek için paraya ihtiyaç var, üretmek için yeni yatırım yapmak lazım, para yoksa yeni yatırım yapamazsınız."

Jak Eskinazi, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2021 hedefini yukarı yönlü güncelleyen Egeli ihracatçı bu seneyi mutlu kapatıyor - Son Dakika Ekonomi


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