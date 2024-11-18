2022\'de Kara Yolu Taşımacılığında 1 Milyon 145 Bin Terajul Enerji Tüketildi

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında kara yolu taşımacılığında 1 milyon 145 bin 54 terajul enerji tüketimi gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı. İlk kez yayımlanan bu bülten ile kara yolu ve demir yolu taşımacılığı ayrıntısında enerji kaynaklarının tüketimine ait istatistikler sunuldu. Bülten, kara yolu ve demir yolu taşımacılığı için idari kayıt verileri kullanılarak hazırlandı. Buna göre; kara yolu taşımacılığında 2022 yılında nihai enerji tüketimi, 1 milyon 145 bin 54 terajul oldu. Tüketilen yakıtlar itibarıyla; toplam enerji tüketiminin yüzde 74,6'sı motorin; yüzde 14,2'si LPG, yüzde 11'i benzin ve yüzde 0,2'si diğer yakıtlar olarak gerçekleşti.

İLK SIRADA OTOMOBİLLER YER ALDI

Kara yolu taşımacılığında 2022 yılında tüketilen nihai enerjinin, yüzde 39,1'ini otomobiller, yüzde 28,6'sını kamyonlar, yüzde 18,4'ünü kamyonetler ve yüzde 8,9'unu otobüsler tüketti. Demir yolu taşımacılığında 2022 yılında nihai enerji tüketimi 10 bin 84 terajul oldu. Enerji tüketiminde motorinin payı yüzde 52,2 olurken, elektriğin payı yüzde 47,8 olarak gerçekleşti. Demir yolu taşımacılığında 2022 yılında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16,8, elektrik tüketimi yüzde 13,7 oranında artarken yüksek hızlı trenlerin nihai elektrik tüketimi yüzde 76,3, tramvay ve metroların yüzde 13,2 arttı.