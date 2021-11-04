2022 yılı bütçesi mecliste kabul edildi

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında belediyenin 2022 yılı gelir ve gider bütçesi 319 milyon TL olarak kabul edildi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı AKM Nikah Salonu'nda yapılan 2'nci oturum ile tamamlandı, gündemdeki maddeler karara bağlandı.

Toplantıda belediyenin 2022 yılı gelir-gider bütçesi ile 2022 yılı Performans Programı görüşülerek karara bağlandı.

2022 yılı gelir ve gider bütçesi 319 milyon TL olarak CHP ve AK Parti grubunun oy birliğiyle karara bağlandı. 2022 yılı performans programı da oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bütçenin Kdz. Ereğli'ye hayırlı olmasını diledi. Kasım ayı meclis toplantısı gündemdeki diğer maddelerin de görüşülerek karara bağlanmasıyla tamamlandı. - ZONGULDAK