Tekirdağ motorlu kara taşıtı artmaya devam ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ motorlu kara taşıtı artmaya devam ediyor

30.08.2022 13:15
Tekirdağ motorlu kara taşıtı artmaya devam ediyor

2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 950 artarak 294 bin 831 oldu.

2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 950 artarak 294 bin 831 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam 294 bin 831 motorlu kara taşıtının, 155 bin 459'u (yüzde 52,7) otomobil, 5 bin 449'u (yüzde 1,8) minibüs, 5 bin 529'u (yüzde 1,9) otobüs, 47 bin 965'i (yüzde 16,3) kamyonet, 11 bin 614'ü (yüzde 3,9) kamyon, 35 bin 732'si (yüzde 12,1) motosiklet, 984'ü (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 32 bin 99'u (yüzde 10,9) traktörlerden oluşuyor. Tekirdağ'da Temmuz ayında 6 bin 404 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ'da devri yapılan toplam

Taşıt içinde 6 bin 404 sayısıyla otomobil yüzde 65,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,1 ile kamyonet, 9,9 ile motosiklet, yüzde 4,7 ile traktör takip etti. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,8'ini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Tekirdağ İlinde 2022 yılı Temmuz ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 950 bir önceki yılın aynı ayına göre 9 bin 63 (yüzde 3,2) adet artarak 294 bin 831 adet oldu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında ise 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 920 bin 661 adet araç bulunduğu görüldü. Tekirdağ, toplam 294 bin 831 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1'ine sahip.

Tekirdağ'da 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla, özel amaçlı taşıt (yüzde 18,6), motosiklet (yüzde 8,8), kamyon (yüzde 4,2), traktör, kamyonet, otomobil (yüzde 2,4) ve minibüs (yüzde 0,0) şeklinde gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ motorlu kara taşıtı artmaya devam ediyor - Son Dakika

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