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2022 yılında parayı nereye yatırmalı? Uzmanından öneriler! - Son Dakika

2022 yılında parayı nereye yatırmalı? Uzmanından öneriler!

02.01.2022 00:12
2022 yılında parayı nereye yatırmalı? Uzmanından öneriler!

2021 yılı piyasalar açısından oldukça hareketli geçti. Yılın son günlerinde kurlarda yaşanan iki yönlü sert hareket hafızalara kazındı. 2022'nin de hareketli geçmesi bekleniyor. Peki yeni yılda piyasalar neleri izleyecek? Tasarruf sahipleri birikimlerini nerede değerlendirmeli?

Dünya gazetesinden Ufuk Korcan; yılın son günlerinde yurtiçi yerleşiklerin dövize ilgisini durdurmak için hayata geçirilen kur korumalı mevduat ürünü tansiyonu bir miktar düşürmüşe benzediğini belirttiği yazısında; "Ancak yeni ürünün başarıya ulaşıp ulaşmadığını söylemek için ilk 3 ay önemli. Çünkü hem DTH'dan hem de TL mevduattan bu ürüne ne kadarlık bir kayış olacağı, kurlarda istikrarın sağlanıp sağlanmayacağını da gösterecek" diyor.

Korcan yazısına şöyle devam ediyor:

"Yılın ilk aylarında yurtiçi piyasaların yönünde etkili olacak en önemli veri enflasyon. Kurlarda yukarı yönlü bir hareket olmaması ve raf fiyatlarında aşağı yönlü baskıya neden olabilecek vergi düzenlemeleri kısa vadede enflasyonist beklentileri kırabilir. Tersi durumda ise yani kurlarda yeniden yukarı yönlü bir hareketin yanında fiyatlar genel seviyesindeki katılığın devamı yeni önlemleri gündeme getirebilir. "

DÖVİZ YERİNE EUROBOND

Peki 2022'de dolar alınır mı? Korcan şu vurguları yapıyor:

"Kurlarda yaşanabilecek olası düşüşler pek konu edilmiyor. Yani doğrudan döviz alan kurlar gerilediğinde anaparasında erime görecekken kur korumalı mevduat yapan faiz geliri elde etmeye devam edecek. Enflasyona karşı kendini koruma altına almak isteyenlerin piyasa üzerinde etkili olmaya başlaması halinde enfl asyona endeksli ürünler (mevduat, tahvil…) de ortaya çıkabilir. Yok illa döviz cinsi yatırım yapmak isteyenler için ise yıllık yüzde 8 civarı faiz fırsatı sunan eurobondlar alternatif olabilir."

KRİPTO PARALARDA SERT HAREKETLER

Kripto paralara ilişkin ise şunları söylüyor:

"Kripto paralarda 2021 yılının son çeyreğinde beklenen ralli gerçekleşmedi. Bu beklenti yeni yılın ilk çeyreğine ötelenmiş durumda. Özellikle Fed'in faiz artırımlarına başlamadan önce yukarı yönlü sert bir hareketin geleceğini bekleyenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak kriptoların her haberden iki yönlü olarak anında etkilendiği ve sert fiyat hareketleri yaptığı unutulmamalı."

YATIRIM FONLARI DÜŞÜNÜLEBİLİR

Korcan yatırım fonlarının iyi bir alternatif olacağına dikkat çekiyor:

"Yeni yıl da geride bıraktığımız son 2 yılı aratmayacak derecede hareketli olacak gibi. Dolayısıyla anlık gelişmeleri yakından takip edemeyen, yatırım pozisyonunda hızlı değişim yapacak zaman ya da bilgiye sahip olmayanlar, profesyoneller tarafından yönetilen yatırım fonlarını tercih edebilirler. Hatta fon piyasası geçmişe göre daha çok fırsatı barındırıyor."

BORSA'DA HER ŞİRKET KÂRLI DEĞİL

Borsanın ise yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde yatırımcısına ciddi kazançlar sağlayabildiğini, ancak bunun borsadaki tüm şirket hisseleri için geçerli olmadığını belirterek "Özellikle ihracat ağırlıklı çalışan otomotiv, beyaz eşya ve kimya sektörü hisseler öne çıkabilir" diyor.

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SON DAKİKA: 2022 yılında parayı nereye yatırmalı? Uzmanından öneriler! - Son Dakika
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