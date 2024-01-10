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2023 Kasım Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 9'a Yükseldi - Son Dakika
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2023 Kasım Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 9'a Yükseldi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 0,4 puan artarak yüzde 9 seviyesine yükseldi. İşsiz sayısı ise bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi olarak gerçekleşti.

2023 Kasım Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 9\'a Yükseldi
10.01.2024 - 10:40,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün kasım ayında işsizlik oranının yüzde 0,4 puan artarak yüzde 9 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5, kadınlarda yüzde 11,8 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı kasım ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 48,2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4, kadınlarda yüzde 31,3.

İş gücü 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda yüzde 35,5.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,5

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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