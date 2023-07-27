Kamuya 1.1 trilyon liralık ek bütçe sağlandı - Son Dakika
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Kamuya 1.1 trilyon liralık ek bütçe sağlandı

27.07.2023 10:40

Geçtiğimiz günlerde torba yasa ile Meclis'e sunulan ek bütçe Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Buna göre, kamu idarelerine toplamda 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ek ödenek sağlandı.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TOPLAM 1.1 TRİLYON LİRA

TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay, bakanlıklar, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet, Gelir İdaresi, AFAD, Göç İdaresi, Avrupa Birliği, Strateji ve Bütçe başkanlıkları ile yükseköğretim kurumlarının bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira ödenek eklendi.

Yasa kapsamında ayrıca, ÖSYM, TÜBİTAK, Karayolları Genel Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma Başkanlığı, Devlet Su İşleri, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun da dahil olduğu özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine ise 45 milyar 5 milyon 627 bin ödenek eklendi.

Bu çerçevede, yasayla, 2023 yılı genel bütçe gelir tahmini 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde yer aldığı şekilde toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira artırıldı.

YETKİ ERDOĞAN'DA

Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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