2025 ÇKS Başvuruları İçin Son Tarih Hatırlatması

Ekonomi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) müracaat ve kayıt güncellemelerinin 1 Eylül-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacağı hatırlatmasında bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "31 Aralık tarihinden sonra edinilen veya kiralanan tarım arazilerine ilişkin ÇKS başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihine kadar (30 Haziran dahil) yapılabilecek olup bu tarihten sonra ÇKS'ye yeni bir çiftçi veya arazi kaydı yapılamayacaktır. Üreticilerimiz ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet kapısı üzerinden yapabilir. e-Devlet kapısında başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabilir" dedi.

ÇKS'ye 2025 üretim yılı için başvuruda bulunan çiftçilerin, ürün güncelleme başvurularını 15 Mart-15 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurarak yapabileceğini belirten Sağlam, "Bunun yanı sıra birinci üretim için ÇKS başvurusu bulunan çiftçiler, üretim yılına ait sonraki ürün (ikinci, üçüncü) ekim/dikimlerine ilişkin beyanlarını, üretim yılının 30 Haziran tarihine kadar (30 Haziran dahil) yapabilirler. Bu tarihlerin resmi tatil ve hafta sonuna rastlaması durumunda başvuru süresi ilk mesai günü sonuna kadar devam eder. İlk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını duyurulan süreler içinde yapmaları gerekmektedir" diye konuştu. - SAMSUN