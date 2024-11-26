2025 Turizm Geliri Hedefi 63.6 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Turizm Geliri Hedefi 63.6 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 için turizm geliri hedefinin 63.6 milyar dolar olduğunu açıkladı.

26.11.2024 17:21
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2025 yılı turizm geliri hedefimiz 63.6 milyar dolar olarak belirlenmiştir"

İSTANBUL - Turizm Yatırım Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2024 yılı için belirlediğimiz hedefler, turizmdeki iddiamızın altını çizmektedir. 61 milyon ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolar turizm geliri hedefimize ilerliyoruz. Orta Vadeli Program'a göre 2025 yılı hedefi 63,6 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda" dedi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla gerçekleşti. Forumda konuşan Cevdet Yılmaz, "Ülkemiz yabancı ziyaretçi sayısını 22 yılda 4 katına çıkartmıştır. Bunun yanı sıra gecelik kişi başına düşen harcama 2023 yılına kıyasla yüzde 4,5'lik bir artışla 107 dolara gelmiştir. Bunlar güzel sonuçlar fakat bu rakamları daha da yukarıya taşımamız gerekmektedir. 61 milyon ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolar turizm geliri hedefimize ilerliyoruz. Orta Vadeli Program'a göre 2025 yılı hedefi 63,6 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda" şeklinde konuştu.

"Bir çeyrekte ulaşılan en yüksek rakam olarak 23,2 milyar dolarlık turizm geliri, tarihe geçti"

Turizmde elde edilen gelire dikkat çeken Cevdet Yılmaz, "Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısını son 22 yılda 4 kata yakın artmıştır. 2017 yılında dünya ziyaretçi sıralamasında 8'inci sıradayken, 2023 yılında Fransa, İspanya, ABD ve İtalya'nın ardından ülkemiz 5'inci sıraya yükselmiştir. Turizm gelirlerimizde de yükseliş söz konusudur. Turizm gelirleri sıralamasında ise 2017'de 15'inci sıradayken, 2023 yılında 7'nci sırada yer aldık. 2002 yılında 804 bin olan konaklama tesisi yatak kapasitemizi, 2 milyon 250 bine çıkardık. Çevreye duyarlılıkta lider ülkelerden biri olarak, 567 Mavi Bayrak ödüllü plajımızla dünya sıralamasında 3'üncü sıradayız. 2023'te elde edilen başarıları 2024 yılında daha da ileri taşıyoruz. Ocak- Eylül döneminde ülkemize gelen ziyaretçi sayısı yüzde 8,7 artarak 49,2 milyona ulaştı. Aynı dönemde turizm gelirlerimiz yüzde 6,6 oranında artışla 46,9 milyar dolara yükseldi. Özellikle 2024'ün üçüncü çeyreğinde elde edilen 23,2 milyar dolarlık turizm geliri, bir çeyrekte ulaşılan en yüksek rakam olarak tarihe geçti" dedi.

"Kişi başına harcama yüzde 4,5'lik artışla 107 dolara ulaştı"

Kişi başına düşen harcama miktarının arttığını belirten Yılmaz, "Turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesi, yalnızca ziyaretçi sayısındaki artışla değil, aynı zamanda kişi başına düşen harcama miktarının artırılmasıyla mümkündür. 2023 yılına kıyasla yüzde 4,5'lik bir artışla 107 dolara ulaşan kişi başı gecelik harcama seviyesi olumlu bir gelişme olsa da, bu rakamı daha da yukarılara çekmek ve sektörün katma değerini artırmak için hepimize sorumluluk düşüyor. Turizmde katma değeri artırmak için turizmcilerimizi butik hizmetler, gastronomi, sağlık ve spor turizmi ile özel deneyimlere yatırım yapmaya davet ediyorum. Yatırımlar alanında ise turizm sektöründe sıfırdan yapılan yatırımlara baktığımızda ise, ülkemizin rekabet coğrafyasında öne çıktığını görüyoruz. 2003-2023 yılları arasında uluslararası yatırımcılar turizm sektöründe 107 projeyi ülkemizde hayata geçirmiştir. AK Parti Hükümetleri döneminde ülkemize gelen sıfırdan yatırım projelerinde turizmin payı diğer toplam projelerin içerisinde yüzde 3,3 olmuştur" şeklinde konuştu.

"2025 yılı hedefi 63,6 milyar dolar"

2025 yılı turizm hedeflerine değinen Yılmaz, "2024 yılı için belirlediğimiz hedefler, turizmdeki iddiamızın altını çizmektedir. 61 milyon ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolar turizm geliri hedefimize ilerliyoruz. Orta Vadeli Program'a göre 2025 yılı hedefi 63,6 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu hedefler, Türkiye'nin turizm sektöründeki büyüme potansiyelini ve ekonomik katkılarını net bir şekilde ortaya koymakta" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Turizm Geliri Hedefi 63.6 Milyar Dolar - Son Dakika

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