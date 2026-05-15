2026 Yaş Çay Sezonu Trabzon\'da Açıldı

15.05.2026 16:39
Trabzon'da düzenlenen törenle 2026 yılı yaş çay sezonu dualarla başlatıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde 2026 yılı yaş çay sezonu düzenlenen törenle başladı. ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası'nda gerçekleştirilecek sezon açılışına Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

"Yıl içerisinde genelde 1 milyon 350 bin ton ile 1 milyon 400 bin ton arasında yaş çay hasadı gerçekleşmektedir"

Açılışta konuşma yapan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çayda 100 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek Türkiye'de yıl içerisinde 132 bir ton kuru çay satışının yapıldığını söyledi. Alim, "Geçen sene çay başladığı zaman çayı görerek, işleyerek kampanya açılışını gerçekleştirmiştik. Ama hava şartlarının normalin altında seyretmiş bu sene hem kampanya açılışı ertelemiş olacak hem de çay hasadı ile ilgili herhangi bir görselimiz olamayacak. Biz çay kampanyası muhtemelen haftaya çarşamba günü resmi olarak açmayı hedefliyoruz. Normalde bugün çay kampanyası karşılama gibi bir tören düzenlemiş oluyoruz. Çay her zaman bölge insanının olmazsa olmazıdır. Stratejik bir ürün. Çay olmazsa bölgede farklı ürünlerin yetişme şansı yok. Yıl içerisinde genelde 1 milyon 350 bin ton ile 1 milyon 400 bin ton arasında yaş çay hasadı gerçekleşmektedir. Bunun 100 bin tona yakını Trabzon bölgesinde hasat edilmektedir. Trabzon bölgesinde 8 tane yaş çay fabrikamız var. Trabzon bölgesinde 153 bin dekar alanda çay hasadı yapılmaktadır. Ayrıca 50 bin üreticimiz var. Türkiye'de yıl içerisinde 132 bin ton kuru çay satışı yapmaktayız. 100'e yakın ülkeye ihracat yapmaktayız. İhracat istediğimiz seviyelere gelmemiştir. Bunu da belirtmek lazım" dedi.

"Şehrin duruşunu tavrını karakterini bu coğrafyada belirleyen ürün çay"

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise yaptığı konuşmada, "İnsanların karakterini alışkanlıkları belirler. Şehrin de duruşunu tavrını karakterini bu coğrafyada belirleyen ürün çay. Kadınımızın çalışkanlığını bereketini, hanelerimizin birlik ve beraberliğinin timsali çayımızın şehrimizin ve insanımızın hayatının her zaman merkezinden olmuş. Bu noktada ülkemizin ve ilçemizin stratejik ürünü olan çayı iki boyut ile stratejik ürün olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle savunma sanayinde, teknolojik gelişmelerde, stratejik hamleler yaparken diğer taraftan vefada stratejisini gösteriyor. Stratejik ürününü koruyor ve ilelebet bu coğrafyanın gelişmesine katkı sunan çayına değer katarak üretiminde daha fazla katma değer oluşturmasına imkan sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Trabzon İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından dua edildi. Yapılan duanın ardından çay bahçesinde temsili çay hasadı gerçekleştirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

