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Ekonomi

3 Yeni Rafineriye Faaliyet İzni

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 firmaya kıymetli maden rafineri izni verdi.

25.11.2024 16:16
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilen kıymetli maden rafineri listesine 3 firma daha eklendi.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilgili tebliğ uyarınca, rafineri faaliyet izni altın, gümüş, platin ve paladyum için ayrı ayrı verilirken, izin verilen rafineriler Bakanlığın internet sitesinden ilan ediliyor.

Bu kapsamda, Ahlatcı Metal Rafineri AŞ'ye altın ve gümüş, Garanti Rafineri ve Maden İşletmeleri AŞ ile Altın Rafineri Dünyası AŞ'ye de altın için faaliyet izni verildi.

Öte yandan altın ve gümüş rafinaj faaliyetleri için Bakanlığa başvuruda bulunan rafinerilerin listesine de açıklamada yer verildi.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ahlatcı Metal Rafineri, Ekonomi, Finans, Gümüş, Maden, Son Dakika

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