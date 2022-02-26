41'inci yılı kutlayan Starmobi'nin 2022 ihracat hedefi; 21,3 milyon dolar - Son Dakika
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41'inci yılı kutlayan Starmobi'nin 2022 ihracat hedefi; 21,3 milyon dolar

26.02.2022 09:55
41'inci yılı kutlayan Starmobi'nin 2022 ihracat hedefi; 21,3 milyon dolar

Mobilya ve dekorasyon hizmetinde 41 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Starmobi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Demir, "1981 yılında mobilya ve dekorasyon imalatı ile üretim hayatına başladık.

Mobilya ve dekorasyon hizmetinde 41 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Starmobi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Demir, "1981 yılında mobilya ve dekorasyon imalatı ile üretim hayatına başladık. 1990 yılında ilk showroomu hizmete açtık. 41 yılda hizmet anlayışımızdan hiç sapmadan yolumuza devam ettik. Pandemiye rağmen 2021 yılında 15,2 milyon dolar ile ihracat rekoru kırdık.Bu yıl ise 21,3 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Mobilya ve dekorasyon şirketi Starmobi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Celal Demir, 41'inci yılına özel bir açıklama yaptı. Geçmişten günümüze şirketin vizyonunu anlatan Demir, pandemi dönemini değerlendirerek 2022 yılı hedeflerine ilişkin bilgi verdi. 1981 yılında mobilya ve dekorasyon imalatı ile üretim hayatına başladıklarını söyleyen Demir, "1990 yılında ilk showroomu hizmete açtık. 41 yılda hizmet anlayışımızdan hiç sapmadan yolumuza devam ettik" diye konuştu.

"İŞÇİLİĞİ VE TASARIMI ÖN PLANDA TUTUYORUZ"

Satışa sunulan ürünlere gösterilen ilgiden dolayı üretim kapasitelerini genişlettiklerini aktaran Demir, "Dünya mobilya modasını yakından takip eden değişime her zaman açık olan bir markayız. Tecrübeli kadromuz ve iç mimar desteğimizle müşterilerimize istediği doğrultuda çözümler üretiyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya kıtalarında yer alan birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Her geçen yıl ihracat hacmimizi genişletiyoruz. Ürettiğimiz mobilyalarda işçiliği ve tasarımı ön planda tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

2022 İHRACAT HEDEFİ; 21,3 MİLYON DOLAR

2022 yılının ocak ayında TÜYAP'ta gerçekleştirilen İstanbul Mobilya Fuarı'nda açtıkları stantta yeni ve özel üretim mobilyalarıyla büyük ilgi gördüklerini anlatan Demir, "Kalitemizi ve yaratıcı tasarımlarımızı görmek için Masko'da yer alan showroomumuzu ziyaret edebilirsiniz. 2020 yılında tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19'a rağmen 2021 yılında 15,2 milyon dolar ile ihracat rekoru kırdık. 2022 yılında 21,3 milyon dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. 107 personelimden oluşan tecrübeli kadromuzla 3 bin kişiye de dolaylı yoldan istihdam sağlıyoruz" dedi.


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Celal Demir, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 41'inci yılı kutlayan Starmobi'nin 2022 ihracat hedefi; 21,3 milyon dolar - Son Dakika


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