Adana\'nın tarihi Kapalı Çarşı\'sı, adı gibi \'Kapalı\' kaldı

18.05.2026 09:42  Güncelleme: 09:44
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 5 asırlık Kapalı Çarşı, yeterli tanıtım ve altyapı eksiklikleri nedeniyle atıl durumda. Esnaf, çarşının 'terk edilmiş bir köye' döndüğünü belirterek acil tanıtım ve tur desteği talep ediyor.

ADANA (İHA) – Adana Büyükşehir Belediyesince restorasyonu yapılan 5 asırlık Kapalı Çarşı, yeterli tanıtım ve bölgedeki eksiklikler nedeniyle adeta adı gibi kapalı kaldı. Sadece birkaç işletmenin açık olduğu çarşıda esnaf, bölgenin 'Terk edilmiş bir köye' döndüğünü belirterek, yetkililerden acil tanıtım, reklam ve tur desteği beklediklerini söyledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Caddesi'nde bulunan 5 asırlık Kapalı Çarşı, 2025 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Ancak yeterli tanıtım ve bölgedeki altyapı eksikliği, trafik ve bakımsızlık sorunları nedeniyle bir türlü eski ihtişamına kavuşamadı. Sadece birkaç işletmenin açık olduğu çarşıda çoğu esnaf iş yerlerini depo olarak kullanmaya başladı.

Çarşı esnafı ise Adana Büyükşehir Belediyesine seslenerek tarihi mekanın isminin hakkını vererek 'kapalı' kalmamasını, acil tanıtım, reklam ve tur desteği beklediklerini söyledi.

"Kapalı Çarşı adı gibi kapalı kaldı"

İHA muhabirine konuşan Tarihi Adana Büyük Saat Çarşısı Esnaf ve Kültür Derneği Başkanı Murat Bozkurt, yetkililerle yaptıkları görüşmelerden henüz somut bir sonuç alamadıklarını dile getirerek, "Kapalı Çarşı, aynı adı gibi 'Kapalı' çarşı oldu. Bir an önce buraya el atılmasını istiyoruz. Buradaki esnaf evine ekmek götürüyor. Yetkililerin burayı bizzat gelip görmesini ve çözüm üretmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Turların ve şirketlerin yönlendirilmesi gerek"

Tarihi Adana Büyük Saat Çarşısı Esnaf ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Samet Narttürk ise, çarşının acilen mevcut görüntüsünden kurtulması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekli yerlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bakıldığında her yer tertemiz oldu ancak ne yazık ki esnafımız iş yapamaz duruma geldi. Biz de dernek olarak esnafımızla dükkanların açılması ve canlılık gelmesi için görüşüyoruz. Ancak buraya acilen turların ve şirketlerin yönlendirilmesi gerekiyor" dedi.

"Terk edilmiş köy gibi oldu"

Kapalı Çarşı'nın kentin en eski mimari yapılarından biri olduğunu ifade eden Narttürk, "Buralar aslında Adana'nın açık hava müzesidir. İnsanların buraya gelip el işçiliklerini, esnafı görmesi gerekiyor. Burası birinci derece sit alanı. Şu an gelecek adına bir şey düşünemiyoruz çünkü burası adeta 'Terk edilmiş bir köy' gibi oldu. Acil bir düzenleme ve reklam çalışması şart. Aksi takdirde esnafımız işsizlikten dolayı bir süre sonra dükkanları kapatıp gidecek" diye konuştu.

"Turistler 'Ne var burada?' diye soruyor"

Çarşıdaki düzensizlikten ve aktivite eksikliğinden dert yanan İrfan Ataman isimli esnaf ise "Planlama ve yapılan işler çok güzel ancak çarşı ismi gibi kapalı. Sivas'tan asker arkadaşım ailesiyle Kapalı Çarşı'yı görmek için geldi ama çarşı kapalı demek zorunda kaldım. Şöyle bir kenardan baktık ve çıktık. Gelen turistler içeriyi merak ediyor, 'Ne var burada?' diye soruyor. Artık utanıyoruz. Girmeleriyle çıkmaları bir oluyor. Burada biz esnafa da görev düşüyor ama yetkililerin de turistleri buraya çekecek bir aktivasyon, bir hareketlilik oluşturması şart" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

