5 ilçe belediyesine 730 milyon lira ek bütçe

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısında, 5 ilçe belediyesine toplam 730 milyon 140 bin TL ek ödenek verilmesine karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının birinci oturumu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste, 110 gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı. Mecliste, ilçe belediyelerine ek ödenek verilmesi de görüşüldü. Bu çerçevede; Körfez Belediyesi'ne 115 milyon 750 bin TL, Gebze Belediyesi'ne 397 milyon 390 bin TL, Kandıra Belediyesi'ne 29 milyon 750 bin TL, Gölcük Belediyesi'ne 86 milyon TL, Derince Belediyesi'ne 102 milyon TL olmak üzere, toplam 730 milyon 140 bin TL ek ödenek verilmesi kararı oy birliği ile kabul edildi.

Temmuz ayı toplantısının 14 Temmuz perşembe günü yapılması da karara bağlandı. - KOCAELİ