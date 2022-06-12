72 yaşındaki çilek üreticisinden gençlere çağrı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma desteklerinden yararlanan 72 yaşındaki çilek üreticisi İsmail Hakkı Türk, kazancını artırdı. Vaktini üretim alanında geçiren Türk, toprağın kimseyi aç bırakmadığını belirterek, gençleri tarımsal üretime davet etti.

Tarım ürünlerinin ve çiftçilerimizin gelirlerinin artırılması için 17 ilçede çalışma yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi, meyve ve sebze çeşitlerinde fide, gübre, sulama desteklerine devam ediyor. Üretimde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile işbirliği yapan belediye, çilek yetiştiriciliğinde önemli mesafe kat ediyor.

Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında geçen yıl çiftçilere 710 bin adet albion ve san andras çeşidi çilek fidesi ile yaklaşık 9 ton malç naylonu dağıtan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bitki sağlığı ve bitkisel üretim projeleri bünyesinde de 2022 yılı için 500 bin adet fide ile 4 bin 500 kg naylon verdi. Bölgeye adaptasyonu, verimi ve kalitesi yüksek, hasadı erken başlayıp uzun süreli olan fideleri diken üreticiler, bu yıl rekoltede artış bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Canik ilçesinde dağıtımı yapılan fidelerden alarak Demirciköy Mahallesi'ndeki arazisine diken 72 yaşındaki İsmail Hakkı Türk, 5 bin ton çilek elde etti. Meyveyi satarak önemli miktarda para kazanan çiftçi, gençlere üretim tavsiyesinde bulunuyor.

Ailesinin geçimini topraktan sağladığını ifade eden İsmail Hakkı Türk, "Üretimi çok seviyorum. 1 dekar arazim var. 3 yıldır çilek yetiştiriyorum. Muhtarımız ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri büyükşehir belediyesinin tarımsal desteklerinden bahsetti. Çilek fidesi alıp diktik. Kalitesi ve verimi çok iyi. Öncekilerden bu daha güzel. Ailemin geçimini üretimden elde ettiğim gelirle sağlıyorum. Asgari ücretten daha fazla kazanıyorum. O yüzden geçlerimize üretimi öneriyorum. Herkes üretip rızkını aramalıdır. Desteklerden çok memnunuz. Sebep olanlardan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Demirciköy Mahallesi Muhtarı Hasan Ağu ise desteklerden çiftçilerin çok mutlu olduğunu belirterek, çileğin haricinde patates, kiraz, şeftali desteği alanların da olduğunu söyledi. - SAMSUN