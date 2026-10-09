77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Antalya'ya 20 milyon avro kazandırdığı belirtildi - Son Dakika
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77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Antalya'ya 20 milyon avro kazandırdığı belirtildi

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Antalya'da 111 ülkeden 10 binden fazla katılımcıyı buluşturan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) kente yaklaşık 20 milyon avro kazandırdığı belirtildi. 5 gün süren kongrede bilim insanları, uzay ajansları ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Antalya'da 111 ülkeden 10 binden fazla katılımcıyı buluşturan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026), kentin ekonomisine yaklaşık 20 milyon avro katkı sağladığı belirtildi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu kongre, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

5 gün süren kongrede çeşitli ülkelerden bilim insanları, uzay ajansları ve sektör temsilcileri bir araya gelerek uzay alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri değerlendirdi, yeni işbirlikleri için görüş alışverişinde bulundu.

Kongre kapsamında düzenlenen halk gününde ise vatandaşlar uzay alanındaki çalışmaları yakından tanıma fırsatı buldu.

Antalya uluslararası kongreler açısından önemli bir destinasyon

GL events Türkiye Serenas Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fethi Gürbüz, AA muhabirine, kongrenin hazırlık çalışmalarının yaklaşık 3 yıl sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edilmesini hedeflediklerini belirten Gürbüz, hazırlık sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUA ve SAHA İstanbul ile koordineli çalıştıklarını ifade etti.

Kongrenin ihtiyaçlarını karşılamak için NEST Kongre Merkezi'nin kapasitesinin artırıldığını, ek bina yapıldığını ve çeşitli hizmetlerin sunulması amacıyla çadır alanları oluşturulduğunu anlatan Gürbüz, organizasyonun kent ekonomisine katkısına dikkati çekti.

Gürbüz, "Antalya, herkes tarafından bilinen bir destinasyon. (Kongrenin) Şehrin ekonomisine katkısı yaklaşık 20 milyon avro oldu. Konaklama ve diğer harcamalar da dahil edildiğinde bu tutar daha da artar." dedi.

Antalya'nın uluslararası kongreler açısından önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Gürbüz, Avrupa Kulak Burun Boğaz Kongresi'nin de 2030'da burada düzenleneceğini söyledi.

Türkiye'nin kongre turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Gürbüz, bu alandaki gelişimin sürmesini beklediklerini kaydetti.

Gürbüz, daha önce Antalya'da düzenlenen Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'ne 7 bin 800 kişinin katıldığını, IAC 2026'nın ise katılımcı sayısı bakımından bu rakamı aştığını ifade etti.

Kaynak: AA
TeknolojiAntalyaEkonomiTurizmBilimUzaySon Dakika

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