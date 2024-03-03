Sanayi ve Teknoloji Bakanı: 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Başarıyla Tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni tamamlayan bilim insanlarının ülkeye döndüğünü bildirerek, "Yaklaşık bir ay sürede, 4'ü yabancı 24 kişiden oluşan bilim ekibi, çevre ve kirlilik araştırmaları, deniz bilimleri çalışmaları, atmosfer ve uzay gözlemleri, enerji sistemleri, astrofizik gibi farklı alanlarda çalışmalarını başarıyla tamamladı." ifadesini kullandı.
Kacır, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonundaki 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin tamamlanmasına ilişkin paylaşım yaptı.
Bilimsel çalışmaları himaye etmenin yanında Antarktika'daki geçici bilim üssünü kalıcı hale getirmek ve Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde asli üyeler arasında yer almak için çalışmalara devam edeceklerine işaret eden Kacır, "Ay-yıldız kutuplarda. 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni tamamlayan bilim insanlarımız ülkemize döndü. Yaklaşık bir ay sürede, 4'ü yabancı 24 kişiden oluşan bilim ekibi, çevre ve kirlilik araştırmaları, deniz bilimleri çalışmaları, atmosfer ve uzay gözlemleri, enerji sistemleri, astrofizik gibi farklı alanlarda çalışmalarını başarıyla tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.
Kacır, çok uluslu işbirliğiyle yürütülen çalışmalarla ulusal bilim kabiliyeti artırılırken, uluslararası bilim literatürüne de önemli katkılar sunduklarına dikkati çekti.
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