Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

01.07.2022 14:29
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kazancıyla 2.443,77 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kazancıyla 2.443,77 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,05 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Tahvil piyasalarında resesyon korkusuyla alış ağırlıklı seyir güç kazanmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,90'ın altına inerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin özellikle ABD ekonomisi için resesyon riskinin güçlendiğini göstermeye devam etmesiyle dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Haftaya Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ECB toplantı tutanakları, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde enflasyon, ödemeler dengesi ve Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri, ADP özel sektör istihdamı, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışların öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.450 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,44) göre bir önceki ay yüzde 73,5 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e yükseleceği hesaplanıyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika

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