AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi mayısta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 9,1 artış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 13,4 yükselmişti.

Buna göre, ekonomistlerin haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 6,9 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin artış beklentileri yüzde 5,5 ila yüzde 9,9 aralığında yer aldı.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

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