Üye Girişi
Son Dakika Logo

AA'nın 106. Yılı Kutlandı

06.04.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anadolu Ajansı'nın 106. yılını kutladı ve önemine vurgu yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Hisarcıklıoğlu, AA'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

AA'nın 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Anadolu Ajansının 106'ncı yaşını içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ilk ve resmi haber ajansı AA'nın, kuruluş yıllarında, Milli Mücadele'nin haklılığını içeride ve dışarıda duyurmak gibi çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini, Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına ve Cumhuriyet devrimlerine tanıklık ederek, resmi açıklamaları ve Meclis kararlarını halka duyurduğuna işaret etti.

AA'nın bir asrı aşan bu anlamlı yolculukta halkın haber alma hakkını ve hürriyetini sağlamasıyla her bir vatandaş için çok değerli ve zaruri bir kurum olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Günümüzde 13 dilde yayın yapan, uluslararası marka kimliğine sahip, tecrübeli bir ajans olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Ajansı, hepimiz için bir övünç kaynağıdır. Dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları arasında gösterilen Anadolu Ajansı, en hareketli bölgelerdeki sıcak gelişmeleri anında abonelerine aktarması, özellikle haberciliğin zor olduğu coğrafyalardan geçtiği haber ve güçlü görselleriyle, basınımızın amiral gemisi konumundadır."

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adına, kendilerini Türkiye'nin her köşesinden ve dünyadan anında haberdar eden AA'nın yeni yaşını, başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz olmak üzere bütün personelin nezdinde kutladı.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Anadolu Ajansı, Ekonomi, Kültür, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı. 6.04.2026 13:05:16.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.