AB'den İstanbul Demiryolu Projesine Destek - Son Dakika
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AB'den İstanbul Demiryolu Projesine Destek

23.06.2026 20:16
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, AB'nin İstanbul Kuzey Demiryolu projesine finansman katkısı için niyet belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankasının İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne finansman katkısı sağlamasına yönelik niyet beyanında bulunduğunu bildirdi.

Uraloğlu, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu Üst Düzey Açılış Etkinliği sırasında ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

"Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne finansman katkısı sağlamasına yönelik niyet beyanında bulunduk." ifadesini kullanan Bakan Uraloğlu, AB ve Türkiye yetkililerinin belge değişimiyle somutlaşan bu adımın Türkiye ile AB arasında ulaştırma ve bağlantısallık alanlarında gelişen ortak vizyonun yeni bir yansıması olduğunu belirtti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Orta Doğu ve Asya'ya yönelik Avrupa'nın bağlantılarını güçlendirme ve çeşitlendirme çabalarımızda kilit bir ortaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu ile ilk Türkiye-AB ikili bağlantı toplantısı için bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Kos, "İstanbul ile Bulgaristan sınırı arasındaki Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı gibi somut projeler üzerindeki çalışmalarımızı hızlandırma ve Avrupa Yatırım Bankası ile birlikte İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi'ne destek sağlama olasılığını araştırma konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Kos, çalışmalarının, tedarik zincirlerini iyileştireceğini; AB, Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki ticaretin süresini ve maliyetini azaltacağını aktardı.

Kaynak: AA

Politika, İstanbul, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den İstanbul Demiryolu Projesine Destek - Son Dakika

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