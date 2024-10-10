AB'den Moldova'ya 1,8 Milyar Avro Destek

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Moldova'nın ekonomik büyümesini artırmak için 1,8 milyar avroluk destek paketi hazırladı.

AB Komisyonu, Moldova'nın ekonomik büyümesini canlandırmak ve reformlarını desteklemek için hazırlanan planın kabul edildiğini açıkladı.

Toplam 1,8 milyar avroluk paketinin Moldova'nın bağımsızlığından bu yana hazırlanan en büyük AB mali desteği olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun 2025-2027 döneminde Moldova ekonomisini canlandıracağı, reformları hızlandıracağı, AB üyeliğine yaklaştıracağı ve önemli mali yardım sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Moldova'da yol, köprü, demir yolu, enerji altyapısı ve sağlık gibi çeşitli alanlara AB mali desteğinin artırılacağı vurgulanarak, ülkenin AB pazarıyla olan bağlarının da kuvvetlendirileceği ifade edildi.

Söz konusu paket, Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayının ardından yürürlüğe girecek.