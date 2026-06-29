AB'den Orman Yangınları İçin Yeni Önlemler - Son Dakika
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AB'den Orman Yangınları İçin Yeni Önlemler

29.06.2026 16:40
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AB, üye ülkelerin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan tavsiye kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), iklim değişikliğiyle giderek artan orman yangını riskine karşı üye ülkelerin önleme, hazırlık, müdahale ve yangın sonrası iyileştirme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan tavsiye kararını kabul etti.

AB Konseyi, üye ülkelerin orman yangınlarını daha etkin şekilde önlemesi, yangınlara hazırlanması, müdahale kapasitesini artırması ve yangın sonrası iyileştirme çalışmalarını güçlendirmesi amacıyla hazırlanan entegre orman yangını risk yönetimi tavsiye kararını kabul ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, önerinin AB genelinde 1 milyon hektardan fazla alanın yandığı ve AB sivil koruma mekanizmasının eşi benzeri görülmemiş sayıda devreye girmesine neden olan 2025 sezonunun ardından geldiği bildirildi.

İklim değişikliği ve arazi kullanımındaki değişimler gibi çeşitli etkenler nedeniyle Avrupa genelinde orman yangını riskinin arttığına işaret edilen açıklamada, afet risk yönetiminin tüm aşamalarını kapsayan daha koordineli ve bütüncül bir yaklaşım benimsenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, tavsiyenin, üye ülkeleri sürdürülebilir arazi ve orman yönetimi yoluyla önleme çalışmalarını güçlendirmeye, verilerden, risk değerlendirmelerinden ve erken uyarı sistemlerinden daha iyi yararlanarak hazırlık düzeyini artırmaya ve orman yangınlarına müdahale konusunda işbirliğini ve karşılıklı işlerliği geliştirmeye teşvik ettiği belirtildi.

Tüm afet risk yönetimi döngüsünü kapsayan daha koordineli ve entegre bir yaklaşım gerektiği vurgulanan açıklamada, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, yerel toplulukların desteklenmesi, yangın sonrası iyileştirme çalışmalarının güçlendirilmesi ile orman yangını risk yönetimi için yönetişim ve uzun vadeli finansmanın geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Orman Yangınları İçin Yeni Önlemler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aycan Özden Uzun Aycan Özden Uzun:
    Bu teknoloji işleri hep karışık geliyor bana açıkçası... Ama yangın mesele ciddi bir şey yahu daha neler olacak acaba? Uydu harita filan derler, ki bilmiyom ben teknoloji pek anlamam ama ormanları korumak lazım. Nasıl yapacaklar şu koordineyi merak ediyorum... 0 0 Yanıtla
  • Nilay Kılıç Nilay Kılıç:
    Güzel güzel tavsiyeler verilip duruluyor ama sonra ne oluyor biliyoruz... ?? Kağıda yazılan şeyler bir yana, sahada ne kadar uygulanıyor? Hep böyle oluyor işte lafta kalmıştır. Umarım bu sefer farklı olur ama inanmak zor ya... 0 0 Yanıtla
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