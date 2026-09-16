AB'den su ve sigorta hamlesi, yazın bilançosu 12 milyon ton ürün kaybı - Son Dakika
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AB'den su ve sigorta hamlesi, yazın bilançosu 12 milyon ton ürün kaybı

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, iklim değişikliğinin su ve gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek Avrupa Su Girişimi ve İklim Sigortası İttifakı kurulacağını açıkladı. Yeni iklim direnci çerçevesi kapsamında iklim değişikliğine karşı en kırılgan 100 bölge belirlenecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, iklim değişikliğinin Avrupa'nın su ve gıda güvenliği ile tarımsal üretimini tehdit ettiğini belirterek, yeni Avrupa Su Girişimi ve İklim Sigortası İttifakı kuracaklarını açıkladı.

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında iklim değişikliği, çevre, su kaynakları ve çiftçilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yazın iklim değişikliği konusunda Avrupa açısından gerçeklerle yüzleşme dönemi olduğunu belirten von der Leyen, kıtanın neredeyse her bölgesinde aşırı hava olayları yaşandığını anımsattı.

İklim değişikliğinin yol açtığı tahribatın ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çeken von der Leyen, Avrupa'da bu yaz döneminde 660 bin hektarlık alanın yandığını ve yaklaşık 12 milyon ton tarım ürününün kaybedildiğini bildirdi.

Tuna, Ren ve Garonne gibi önemli nehirlerde su seviyelerinin ciddi biçimde düştüğünü hatırlatan von der Leyen, sıcak hava dalgaları sırasında 35 binden fazla ilave ölüm gerçekleştiğini, bakım evleri ve hastanelerin de tehlikeli ölçüde ısındığını ifade etti.

Von der Leyen, "Bütün bunlar yalnızca bir ön gösterim. Bunlar şimdiye kadarki en sıcak yaz aylarıydı ancak muhtemelen gelecek yılların en serinleri olacak." dedi.

Bilimsel verilerin Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını açıkça gösterdiğini belirten von der Leyen, iklim dönüşümünün karmaşık olmasına rağmen AB'nin iklim hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Von der Leyen, iklim değişikliğiyle mücadelede emisyonların azaltılması ve değişimin sonuçlarına uyum sağlanmasının birlikte yürütülmesi gerektiğine işaret etti.

En kırılgan 100 bölge belirlenecek

AB Komisyonunun gelecek ay yeni iklim direnci çerçevesini sunacağını açıklayan von der Leyen, çalışma kapsamında Avrupa'da iklim değişikliğine karşı en kırılgan 100 bölgenin belirleneceğini bildirdi.

Von der Leyen, söz konusu bölgelerdeki risklerin ve bunların hangi yönetim düzeyinde ele alınması gerektiğinin değerlendirileceğini belirterek, yerel yönetimleri de kapsayan bütüncül bir yaklaşım uygulanacağını söyledi.

Kuraklığa dayanıklı tarım ürünleri, sel önleme sistemleri ve enerji verimli soğutma teknolojilerinin hızla büyüyen bir pazar oluşturduğuna işaret eden von der Leyen, Avrupa'yı iklim uyum teknolojilerinde dünya lideri haline getirmek istediklerini kaydetti.

Avrupa'daki afet kayıplarının yalnızca yaklaşık yüzde 25'inin özel sigortalar tarafından karşılandığını belirten von der Leyen, geri kalan kayıplar nedeniyle ulusal bütçelerin çoğu zaman son başvurulan sigortacı konumuna geldiğini anlattı.

Von der Leyen, bu açığı kapatmak amacıyla AB Komisyonunun "İklim Sigortası İttifakı" kuracağını duyurdu.

Avrupa Su Girişimi hazırlanacak

Su kıtlığının çiftçiler, enerji sektörü ve tedarik zincirleri açısından ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayan von der Leyen, Avrupa'daki şebekelerde her 4 litre suyun yaklaşık 1 litresinin çoğunlukla sızıntılar nedeniyle kaybedildiğini anlattı.

Von der Leyen, suyun hem sanayi hem de gıda güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu anımsatarak, "Tarım ürünlerinin yetişmesi, hayvanların hayatta kalması için suya ihtiyaç var. Bütün hasat suya bağlı." diye konuştu.

Su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla yeni bir "Avrupa Su Girişimi" sunacaklarını açıklayan von der Leyen, tarımdaki risk yönetiminin geliştirilmesi ve sigorta koruma açığının kapatılmasına yönelik öneriler de hazırlayacaklarını bildirdi.

Avrupalı çiftçilerin uzun ve zorlu yaz boyunca karşı karşıya kaldıkları şartlara rağmen üretimi sürdürdüğünü belirten von der Leyen, "Avrupa'nın çiftçileri dünyanın en iyileri. Çiftçileri attıkları her adımda destekleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Sigorta, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den su ve sigorta hamlesi, yazın bilançosu 12 milyon ton ürün kaybı - Son Dakika

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