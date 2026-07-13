AB'den Yamal LNG'ye Rekor İthalat - Son Dakika
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AB'den Yamal LNG'ye Rekor İthalat

13.07.2026 17:12
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AB, Yamal LNG'den bu yıl rekor seviyede 9,9 milyon ton LNG ithal etti, artış yüzde 18.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisi olan Yamal LNG'den bu yılın ilk yarısında rekor seviyede LNG ithal ettiği bildirildi.

Gerçek zamanlı veri analitiği şirketi Kpler'in uluslararası basında yer alan verilerine göre, AB ülkeleri bu yılın ocak-haziran döneminde Rusya'daki Yamal LNG tesisinden toplam 136 kargo ile yaklaşık 9,9 milyon ton LNG ithal etti.

Böylece, AB'nin bu kaynaktan LNG alımı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 18 artış göstererek şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu yılın ilk yarısında Yamal LNG tesisinden yapılan sevkiyatların yüzde 97'sinden fazlası AB limanlarına yönlendirildi. En fazla ithalat yapan ülkeler ise yaklaşık 3,6 milyon tonla Fransa, 2,9 milyon tonla Belçika ve 2,7 milyon tonla İspanya oldu.

Hesaplamalara göre, AB'nin söz konusu dönemde Yamal LNG'den yaptığı alımların değeri yaklaşık 6 milyar avroyu buluyor.

Rus enerji şirketi Novatek, Yamal LNG projesinin çoğunluk hissesine sahip bulunuyor.

AB, Ukrayna ile savaşan Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus gazı ithalatını aşamalı olarak sonlandırma kararı almıştı.

Bu kapsamda Birlik, nisan ayından itibaren Rus LNG'sinin kısa vadeli sözleşmeler kapsamında ithalatını yasakladı.

AB'nin, uzun vadeli sözleşmeler kapsamındaki alımları 1 Ocak 2027'de sona erecek. Rusya'dan boru hattı gazının ithalatı ise Eylül 2027 sonuna kadar tamamen sonlandırılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Yamal LNG'ye Rekor İthalat - Son Dakika

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