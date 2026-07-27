AB, Fransa ve İspanya'daki Yangınlara Destek Sağlıyor - Son Dakika
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AB, Fransa ve İspanya'daki Yangınlara Destek Sağlıyor

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AB, Fransa ve İspanya'daki orman yangınları nedeniyle destek gönderdi, 300 bine yakın kişi tahliye edildi.

Avrupa Birliği (AB), Fransa ve İspanya'da devam eden orman yangınları nedeniyle AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında hava ve kara desteği sağlandığını bildirdi.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Fransa ve İspanya'da devam eden orman yangınlarının Avrupa'daki en büyük tahliye operasyonlarından birine yol açtığı, iki ülkede 300 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Fransa'da, Çekya, Hırvatistan, Almanya, Portekiz, Slovakya, İsveç ve Türkiye'den 7 uçak ve 4 helikopter konuşlandırıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu uçakların çoğunun rescEU yangın söndürme filosunun bir parçası olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, İspanya'ya Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den 6 uçağın seferber edildiği, Portekiz'den 134 personel ve 41 aracın konuşlandırıldığı kaydedildi.

AB'nin Copernicus uydu hizmetinin de sahadaki müdahaleyi desteklemek için hızlı acil durum haritaları sağladığına işaret edilen açıklamada, AB Komisyonu'nun Fransız ve İspanyol makamlarıyla yakın temas halinde bulunduğu, ilave destek imkanlarının değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bir ülkenin AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım talebinde bulunması halinde talebin mekanizmaya katılan 37 ülkeye iletildiği, katılımcı ülkelerin imkanları doğrultusunda uçak, helikopter, itfaiye ekibi, ekipman veya uzman desteği sunduğu, AB Komisyonu'nun ise bu desteğin koordinasyonunu sağladığının ve finansmanına katkıda bulunduğunun altı çizildi.

Tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana 98 bin hektardan fazla alan yanarken, Gironde, Landes ve Var vilayetlerinde günlerdir devam eden yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.???????

İspanya'nın Avila bölgesindeki orman yangınından etkilenen yerleşim yerlerinde tahliye çalışmaları sürüyor.

Türkiye, İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi kapsamında 2 yangın söndürme uçağı görevlendirmişti.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Acil Durum, İspanya, Ekonomi, Fransa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Fransa ve İspanya'daki Yangınlara Destek Sağlıyor - Son Dakika

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