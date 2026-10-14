AB Komisyonu, Ukrayna'ya 2,86 milyar avroluk savunma desteği ödemesi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Komisyonu, Ukrayna'ya 2,86 milyar avroluk savunma desteği ödemesi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu, 90 milyar avroluk Ukrayna Destek Kredisi'nin savunma bileşeni kapsamında Ukrayna'ya 2,86 milyar avro aktardı. Kaynağın dron, hava savunma sistemi, füze, radar ve mühimmat tedarikinde kullanılacağı, acil teslimatın sivillerin korunmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya dron, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2,86 milyar avroluk ödeme yaptı.

AB Komisyonu, Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarına yönelik yeni finansman desteğine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, 90 milyar avroluk Ukrayna Destek Kredisi'nin savunma bileşeni kapsamında Ukrayna'ya 2,86 milyar avro aktarıldığı bildirildi.

Söz konusu kaynağın dron, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarikinde kullanılacağı belirtilen açıklamada, savunma ekipmanlarının acilen teslim edilmesinin Ukrayna ordusunun sivilleri ve şehirleri Rus saldırılarından korumasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2026-2027 dönemini kapsayan Ukrayna kredisinin yaklaşık 60 milyar avrosunun savunmaya, 30 milyar avrosunun ise bütçe desteğine ayrıldığı anımsatıldı.

Bu yıl Ukrayna'nın savunma sanayi kapasitesini desteklemek amacıyla toplam 28,3 milyar avroluk ödeme yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, savunma bileşeni kapsamındaki ödemelerin gelecek haftalarda devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, AB ve üye ülkelerinin 2022'den bu yana Ukrayna'ya toplam 231,5 milyar avroluk destek sağladığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA
PolitikaSavunmaEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
14:53
Yamal’dan Lemina’ya olay gönderme Cevabı gecikmedi
Yamal'dan Lemina'ya olay gönderme! Cevabı gecikmedi
14:33
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü Milli Takım’a 2 maçlık hoca
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
13:59
Galatasaray taraftarı Leao’ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 15:13:01. #7.13#
SON DAKİKA: AB Komisyonu, Ukrayna'ya 2,86 milyar avroluk savunma desteği ödemesi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei