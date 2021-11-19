AB, Kuzey İrlanda konusunda İngiltere'den somut adım bekliyor

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin Brexit Anlaşması'nın parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü konusunda söylemini yumuşattığını ancak Londra'nın somut çözüm sunması gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Brüksel'de İngiltere Brexit Bakanı David Frost'la Brexit sonrası Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasına ilişkin konuları görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

AB'nin Brexit nedeniyle Kuzey İrlanda'da yaşanan sorunları gidermek için ekim ayında çözüm önerileri içeren bir paket açıkladığını hatırlatan Sefcovic, artık hızla sonuç odaklı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Sefcovic, İngiltere'nin son dönemde Kuzey İrlanda Protokolü konusunda söylemini yumuşattığına işaret ederek, Londra'nın artık somut ortak çözümler sunması gerektiğini anlattı.

Özellikle İngiltere'den Kuzey İrlanda'ya ilaç tedarikinin kesintisiz devam etmesinin önemini vurgulayan Sefcovic, durumun acil olduğunu ifade etti.

Sefcovic, AB'nin çözüm önerilerinin yaşanan sorunları gidermeye katkı sağlayacağını ve Kuzey İrlanda'daki gümrük süreçlerini önemli ölçüde azaltacağını belirterek, İngiltere hükümetinin AB'nin hamlesine açık biçimde karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Sefcovic ve Frost gelecek hafta Londra'da tekrar bir araya gelecek.

Süreç hakkında

Brexit Ayrılık Anlaşması'nın bir parçası olarak imzalanan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkileri düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük kurallarına tabi olmaya devam ediyor.

Bu nedenle resmi olarak Birleşik Krallık egemenliğinde yer alan Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile ticareti, limanlarda gümrüğe tabi tutuluyor.

Londra, AB'den İrlanda Protokolü'nün büyük ölçüde değiştirilmesini talep ediyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.