AB, Tarım için Gübre Önlemleri Alıyor

30.03.2026 22:02
Artan gübre fiyatları ve Orta Doğu gelişmeleri AB tarımını etkiliyor, yeni eylem planı hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen, artan gübre fiyatlarının ve Orta Doğu'daki gelişmelerin tarım sektörünü ciddi şekilde etkilediğini belirterek, yeni önlemler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Hansen, AB üyesi ülkelerin tarım bakanlarının, Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

"AB tarım-gıda sektörü, uluslararası ticarete ihtiyaç duymaktadır." diyen Hansen, AB'nin tarım ve gıda ürünlerinde küresel bir ihracatçı konumunda olduğunu anımsattı."

Hansen, toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmelerin gübre fiyatlarını artırmasının da gündeme geldiğini aktararak, "Gübre fiyatlarında 2020'den 2025'e kadar yüzde 60'lık bir artış yaşandı. Orta Doğu'daki savaş, durumun ciddiyetini daha da artırdı." dedi.

Gübre sorununun büyüdüğüne dikkati çeken Hansen, Rusya ve Belarus dışındaki ülkelerden ithal edilen amonyak, üre ve bazı azotlu gübreler için gümrüksüz kota uygulamalarını gündeme aldıklarını belirtti.

Hansen, "AB Komisyonu, ilkbaharın ilerleyen dönemlerinde açıklanacak bir gübre eylem planı üzerinde yoğun şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda gübre konusunda 13 Nisan'da paydaşlarla acil bir üst düzey toplantı düzenleyeceğini anlatan Hansen, şunları kaydetti:

"Bu toplantının odak noktası, kısa ve uzun vadeli yapısal önlemler olacak. Bağımlılıklarımızı azaltmak için AB'de gübre üretimini desteklemeyi, aynı zamanda çiftçilerin gübreleri daha verimli kullanmalarını sağlamayı ve mineral gübrelerin yerine biyolojik bazlı ve düşük karbonlu alternatiflerin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 22:23:36. #7.13#
