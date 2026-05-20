AB Tek Pazar'ı Modernize Etmeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin küresel rekabette güçlü kalabilmesi için Tek Pazar'ın modernize edilmesi ve stratejik alanlarda daha bağımsız bir yapıya kavuşması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Strazburg'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda Tek Pazar'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tek Pazar'ın yalnızca kıtasal bir pazar yeri olmadığını belirten von der Leyen, bunun, vatandaşları, işletmeleri ve değerleri birbirine bağladığını, malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımını içerdiğini ifade etti.

Von der Leyen, Tek Pazar'ın AB'de büyüme ve istihdamla birlikte tüketiciler için daha iyi seçenekler, işletmeler için daha büyük pazarlar ve daha yüksek standartlar sağladığını dile getirdi.

"450 milyon insanı ve 18 trilyon avroluk pazarıyla Avrupa, küresel standartları belirleme gücüne sahiptir." diyen von der Leyen, teknolojik değişimin hızlandığı, iklim baskısının arttığı ve jeopolitik rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde Tek Pazar'ı mevcut haliyle korumanın artık yeterli olmadığını vurguladı.

Von der Leyen, "Tek Pazar, ancak onu modernize eder, tamamlar ve günümüzün zorluklarına uyarlarsak işlevini sürdürebilir." dedi.

İç pazarda halen varlığını sürdüren engellerin kaldırılması gerektiğini belirten von der Leyen, "Ulusal düzeyde ise aşırı düzenleme uygulamalarına son vermeliyiz. Avrupa genelinde büyümeyi çok daha kolay hale getirmeliyiz." diye konuştu.

Von der Leyen, Tek Pazar'ın dijital odaklı tasarlanması gerektiğine işaret ederek, "Yeniliğin bir sonraki aşaması, dijital kapasitenin gerçek dünyada nasıl uygulandığıyla şekillenecek. Yapay zeka gibi teknolojilerin geliştirmeyi amaçladıkları fiziksel sistemlerle bağlantılı olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Stratejik projeler hayata geçirilmeli

AB'nin, dijital çözümlerine kendi iç pazarında talep oluşturacak bir ortam kurması gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Güçlü iş modelleriyle desteklenen stratejik öneme sahip projeleri belirlemeli ve hayata geçirmeliyiz. Avrupa'nın yeni teknoloji şampiyonlarına ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, 3 yıl önce Çip Yasası'nı yaptıklarını ve o tarihten bu yana Avrupa genelinde yarı iletken yatırımlarında 32 milyar avrodan fazla kaynak sağlandığını belirterek, "Bu başarıyı daha da ileriye taşımalıyız. Bu nedenle Avrupa'nın yarı iletken değer zincirindeki rolünü güçlendirmek için Çip Yasası 2.0'ı sunacağız." dedi.

"Güçlü bir yapay zeka ekosisteminin büyümesini desteklemek amacıyla Bulut ve Yapay Zeka Geliştirme Yasası'nı gündeme getireceğiz." diyen von der Leyen, Tek Pazar'ın ölçeğini yapay zeka yarışında bir avantaja dönüştüreceklerini ifade etti.

Von der Leyen, Kovid-19 salgınından bu yana Avrupa şirketlerinin uzun tedarik zinciri aksaklıklarıyla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, bunun önüne geçmek için yeni ticaret anlaşmaları yapmayı sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

Enerji sistemlerinin omurgasının elektrik şebekeleri olduğunu dile getiren von der Leyen, birkaç hafta içinde Elektrifikasyon Eylem Planı'nı açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

AB, son yıllarda Kovid-19 salgını, enerji krizi ve küresel tedarik zinciri sorunlarıyla birlikte ekonomik güvenlik ve stratejik bağımsızlık konularına daha fazla ağırlık vermeye başladı.

Brüksel, özellikle yapay zeka, çip üretimi, enerji ve kritik ham maddeler gibi alanlarda Avrupa'nın dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.