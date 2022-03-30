AB, tüketim ürünlerinin daha sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirilmesini planlıyor - Son Dakika
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AB, tüketim ürünlerinin daha sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirilmesini planlıyor

30.03.2022 17:26
AB, tüketim ürünlerinin daha sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirilmesini planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sürdürülebilir ürünlerin Birlik içerisinde norm haline getirilmesi, döngüsel iş modellerinin desteklenmesi ve yeşil ekonomiye olan geçişin sürdürülmesi amacıyla bir dizi yeni düzenlemeyi içeren bir teklif paketini sundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sürdürülebilir ürünlerin Birlik içerisinde norm haline getirilmesi, döngüsel iş modellerinin desteklenmesi ve yeşil ekonomiye olan geçişin sürdürülmesi amacıyla bir dizi yeni düzenlemeyi içeren bir teklif paketini sundu.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Yeşil Mutabakatı" kapsamında sunulan teklif paketiyle, AB pazarındaki "neredeyse tüm" fiziksel ürünlerin çevre konusunda daha özenli, daha döngüsel ve daha enerji verimli hale getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, Birlik içerisinde tüketim ürünlerin yenilenmesi, bakımı ve geri dönüştürülmesinin daha kolay hale getirileceği belirtildi.

Teklif paketi ile Birlik içerisinde tüketim ürünlerinin "daha dayanıklı, güvenilir, yeniden kullanılabilir, güncellenebilir, onarılabilir, yenilenmesi ve geri dönüştürülmesi mümkün ve enerji açısından verimli" hale getirilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ayrıca 2030 yılına kadar AB pazarındaki tekstil ürünlerinin "uzun ömürlü ve geri dönüştürülebilir" olmasının amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Rekabetçi, esnek ve yenilikçi bir tekstil sektöründe, üreticilerin değer zinciri boyunca ürünleri için atık hale geldiği zamanlar da dahil olmak üzere sorumluluk almaları gerekiyor." ifadesine yer verildi.

AB Komisyonu açıklamasında, teklif paketi kapsamında şirketlerin bir ürünün ömrünü kısaltan özellikler, örneğin akıllı telefonların ve dizüstü bilgisayarların işlevselliğini zamanla durduran veya azaltan yazılımlar, hakkında tüketicilere bilgi vermek zorunda bırakılmasının planlandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Yeşil Mutabakatı Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "Sürdürülebilir ürünlerin Avrupa pazarında norm haline gelmesini istiyoruz. Kullandığımız ürünlerin dayanıklı, güvenilir, tekrar kullanılabilir ve onarılabilir olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında kendi telefonunu eline alıp gösteren Timmersmans, "Sırf pili azaldığı için bir akıllı telefon işlevselliğini kaybetmemeli. Ben bu telefonu, tamamen sökecekleri bir yere gitmeden pilini bile değiştiremiyorum. Bunun öncesinde (telefonun pilini kendiniz) çıkarıp (yerine) başka bir tane takabilmelisiniz." dedi.

Açıklamada AB Komisyonun "Avrupa Yeşil Mutabakatı" kapsamında sadece geçen yıl enerji maliyetlerinden 120 milyar avroluk tasarruf sağladığı kaydedildi.

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Avrupa Birliği, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, tüketim ürünlerinin daha sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirilmesini planlıyor - Son Dakika


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