AB ülkeleri petrol yaptırımı için uzlaşmaya çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AB ülkeleri petrol yaptırımı için uzlaşmaya çalışıyor

06.05.2022 16:16
AB ülkeleri petrol yaptırımı için uzlaşmaya çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere müzakereler yürütüyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere müzakereler yürütüyor.

AB üyesi ülke temsilcilerinin Brüksel'de yaptığı toplantıda, Rusya'ya uygulanacak 6'ncı yaptırım paketinin detayları görüşülüyor.

AB Komisyonu, geçen günlerde üye ülkelere yeni yaptırım paketi taslağını göndermişti.

Pakette, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmalık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyor.

Uluslararası basında yer alan habere göre, AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler teklif etti.

Paketteki değişiklik çerçevesinde, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya, Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanınacak.

Bu süreçte söz konusu ülkeler petrol boru hattı altyapılarını geliştirecek.

Macaristan ve Slovakya'nın 2024 sonuna kadar, Çekya'nın da 2024 ortasına kadar boru hatlarından Rus petrolü almasına izin verilecek.

Ayrıca, taslakta yaptırımlardan 1 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen Rus petrol gemi taşımacılık yasağı da Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin endişelerini gidermek için 3 ay sonra yürürlüğe konulacak.

Söz konusu paket üzerinde halen uzlaşı sağlanmadı. AB ülkelerinin temsilcilerinin hafta sonu boyunca bu konuyu görüşmesi bekleniyor.

Temsilcilerin yaptırım paketiyle ilgili anlaşma sağlayamaması halinde gelecek hafta Brüksel'de AB dışişleri bakanları toplantısı yapılması söz konusu olacak.

AB yaptırımlarının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik teklifi desteklemeyeceklerini açıklamıştı.

"Petrol ambargosu eğer kabul edilirse, Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." ifadesini kullanan Orban, söz konusu yaptırımı veto edeceklerini belirtmişti.

Orban, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in AB yaptırım listesine alınmasını da onaylamadıklarını bildirmişti.

YORUMLAR
500
Macaristan Başbakanı: 'Rusya'ya petrol ambargosu, Macaristan ekonomisine atılan atom bombasına eş değer' Macaristan Başbakanı: 'Rusya'ya petrol ambargosu, Macaristan ekonomisine atılan atom bombasına eş değer' Macaristan, AB'nin 'Rusya'ya petrol yaptırımı' teklifini veto edecek Macaristan, AB'nin 'Rusya'ya petrol yaptırımı' teklifini veto edecek

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Petrol, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB ülkeleri petrol yaptırımı için uzlaşmaya çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD'de dönemin savunma bakanı itiraf etti: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
16:12 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ hakkında konuştu: Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:18:08. #1.12#
SON DAKİKA: AB ülkeleri petrol yaptırımı için uzlaşmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement